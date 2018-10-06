美智庫︰中國武力犯台能力提高

2018-10-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國智庫傳統基金會四日公布「二○一九年美國軍力指數報告」，指中國和俄羅斯持續對美國利益形成最大威脅，但美軍在全球履行使命的戰備和兵力仍不理想，不足以同時應付兩場大規模地區衝突。報告亦指出，中國對鄰國恃強凌弱的行徑依舊，尤其從未放棄武力統一台灣，隨著人民解放軍現代化加速，其武力犯台的能力正在提高。

這份近五百頁報告指出，美國將面臨來自中國、俄羅斯、伊朗、北韓、中東及阿富汗恐怖組織等六大威脅，中俄兩國軍事實力皆被評為最高等級「強大（Formidable）」；實際行徑則被評為「具侵略性（Aggressive）」；對美國均形成「高度（High）」利益威脅。

針對中國威脅，報告指人民解放軍的行動範圍持續向外擴展，並參與更大型也更全面的軍演，包括推動南海軍事化及在鄰近台灣的東海海域實彈演習，同時不斷越界探查日本及南韓防空識別區，而網路諜報戰和駭客入侵行動也未見緩和。更重要的是，近廿年來，中國的國防預算以雙位數激增，以建立更現代化的軍隊，且多以台灣為假想作戰目標，包括部署千枚以上的彈道飛彈、加速空軍現代化，以及配置具封鎖能力的潛艦等。

中國超高音速武器 技術恐超越美國

報告表示，中方的核武威嚇力正逐步提升，亦在積極開發超高音速武器，且技術不排除超越美國。中方從未放棄武力統一台灣，增強軍力的目的即是對抗美國協防台灣的能力，武力犯台的能力正在升高。中方同時發動法律、輿論、心理三種戰略，減損台灣抵抗的意志及美國支持台灣的意願。報告另指出，美台雙方維持堅實的非官方關係，預期數年內訪台美軍人數和層級將顯著上升。

針對美軍軍力，報告將陸、海、空軍和核武能力評為「差強人意（Marginal）」，陸戰隊則被評為「衰弱（Weak）」，指美軍存在軍隊規模太小、裝備老化及備戰不足等問題。按美軍全球部署需求而言，陸軍應具備五十個旅級單位，但目前僅卅一個，導致四十八萬名正規軍負擔過重；海軍至少需四百艘戰艦，但目前僅二八四艘。空軍則需一二○○架戰機，但目前僅九二四架，且戰機老舊維修開銷龐大。

報告警告，雖然美軍目前在全球作戰環境仍有利，在單一地區的大型軍事衝突中遊刃有餘，但若被迫同時面對另一場大型衝突，有限的戰力將使美軍遭遇考驗。