質疑違醫師法 吳祥輝將反告柯

2018-10-05

〔記者沈佩瑤、吳亮儀／台北報導〕台北市長柯文哲昨委託律師按鈴提告《屠殺》作者伊森．葛特曼妨害名譽，對此，蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝昨表示，內部正在討論，除將告柯的幹部誹謗，也將針對柯是否違反醫師法及人體器官移植條例等部分提告。

挨告的葛特曼對此表示，這是法律問題，他不是律師，須與出版社及律師研究後再作出回應。

葛特曼昨也在臉書發文，內容是他得知「台灣當局已經開始為任何前往中國大陸進行器官移植的台灣公民制定嚴重的金融懲罰。」

吳祥輝昨受訪表示，今、明兩天他和葛特曼將輪流接受電視節目專訪，本來是安排兩人同時受訪，但台灣的英文作業環境沒那麼跟得上國際，事後的翻譯等工作繁瑣，為求嚴謹，改成葛特曼週六受訪、下週一播出，讓後製有更充裕時間。

對柯文哲提告葛特曼說他「Liar」，吳祥輝在臉書狠酸柯是「老狗玩不出新把戲，只會轉移焦點」。吳批評，真的該告的柯不敢告，因為會構成誣告，而且會啟動真相的調查。

吳祥輝寫道：「告『Liar』的傷害最小。因為和真相無關。這當然是誣告。因為任何台灣人都可以光靠谷歌就找到他許多『Liar』的證據。他即使被控誣告敗訴，也只是罰點錢。法院認定的『Liar』而已。他本來就是個『Liar』，法院認不認證無所謂。」

他更嗆聲說，「我也說柯文哲是Liar，要不要來告我啊？要傳喚證人，大概可以從台北排隊到高雄吧。」