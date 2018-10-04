一封電郵 中國移植研討會曝光》葛特曼 對柯改觀

2018-10-04

記者吳亮儀／專訪

只因為一張照片和研討會行程，《屠殺》作者伊森．葛特曼改變了他對台北市長、醫師柯文哲的觀感，從尊敬變成「騙子（Liar）」。

葛特曼接受本報專訪說，今年收到一封電郵，內容是二○○八年柯文哲醫師參加在中國舉辦的「第四屆全國心肺移植高級研討會暨首屆ECMO培訓班」，參與及和柯文哲合照的這些醫師都是他調查過、毫無疑問長期活摘器官的人。但電郵是誰寄給葛特曼？他不願透露。

柯知道活摘器官 就該退出

葛特曼非常激動地說：「你（指柯文哲）去中國可能基於好的動機，但當你知道那些人會將葉克膜拿來做活摘器官的工具，你就該退出並講出來」，「你仍和他們在一起，這是你最大的問題。」

葛特曼說，他知道柯想透過推廣葉克膜拯救生命，但「那在民主國家如美國、澳洲、日本和台灣是救命工具，但在中國就是大問題」。

中國醫師 用葉克膜來牟利

葛特曼說，他看到培訓班的內容、名稱和照片，「簡直像被打了一巴掌」、「下巴都掉下來」，毫無疑問這些人會將葉克膜用在器官移植。他憤恨地說：「這些中國醫師不在乎人命，只在乎利益，部分被裝上葉克膜的人，器官價值可高達卅五萬美元。」

葛特曼沒有指稱柯文哲有活摘器官，也不認為柯是收錢的掮客（Broker），但認為柯扮演了中間的角色。葛特曼也說，他二○一二年於美國國會作證時，提到的台灣外科醫師提供的活摘器官內容，就是指柯文哲。

台灣法輪功上月曾發布聲明，強調他們的調查中，柯文哲從未涉入摘取法輪功學員的器官。對此，葛特曼認為，法輪功內部其實意見也很多，他可以理解要指控柯文哲可能很敏感，因為他是市長、未來或許是總統，因此會講一些比較中立的話。

來台揭中共惡行 非針對柯

不過，葛特曼強調，他來台灣主要是想宣傳中共活摘器官的惡行，不是針對柯文哲。他說，台灣有非常好的民主制度和言論自由環境，也有發達的媒體和出版空間，他了解他的書無法在中國境內出版，但或許有一天會以像是禁書的方式私下廣為流傳，「即使我收不到一毛版稅也沒關係，告知所有中國人關於中共的惡行，是我的夢想。」

對於柯文哲表示，若不道歉就會提告；葛特曼則表示，要和出版社和律師討論一下，最後說：「要告就去告吧！」