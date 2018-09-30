死人連署 21縣市都有

2018-09-30

國民黨反空污公投連署 造假逾7萬人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨「反空污」公投連署查對結果出爐，除離島連江縣外，其餘廿一縣市均出現「死人連署」，全國高達一萬一八四九人，在國民黨立委盧秀燕提出公投案前已經過世，姓名及個資卻出現在國民黨連署書上。

中選會查對統計表顯示，「反空污」公投的「死人連署」，光是六都直轄市就有八四七四人，其中台北市二五九一人、新北市一七五九人、高雄市一五三○人。至於基隆市的「死人連署」數，則出現「四四四」如此靈異的數字。

「死人連署是百分百造假！」官員強調，往生者不可能復活參與公投連署，戶所人員查對時發現，有些連署人早已過世多年，顯然生前資料被人造假抄寫在連署書。

此外，「姓名錯誤」不符合規定者高達一萬三四○九人，其中新北市一六六三人、高雄市一五五○人、台中市一四五七人。有民眾離婚後早不冠夫姓，簽「反空污」公投連署，居然重冠夫姓「破鏡重圓」，也出現查無此人的「假姓名」。

據統計，「重複簽署」部分，全國則高達一萬八四五一人，以台中市二八八○人居冠，更出現同一人資料被用在多份連署書上，以分身衝份數情況。

高市偽造率最高

離譜的是，「反空污」公投在高雄市的偽造率高居全國之冠，偽造率四十九．九四％。七萬一八七一連署份數，合格僅二萬五九四○件，不合格達四萬五九三一件，不合格率突破六成；而且不合格中，更有三萬五八九二件有偽造情事，「偽造遠比合格還多」。

至於全國最高的不合格率，出現在離島澎湖。澎湖縣二七五一份連署書，僅九二一件合格，一八三○件不合格剔除，不合格率破七成。