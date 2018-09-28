2018-09-28

深澳影片購自國外網站 禁用於政治廣告

〔記者賴筱桐、邱書昱、楊淳卉／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜日前發表「同一片天空」的反深澳燃煤電廠影片，因為污染畫面購自國外網站，引發移花接木的爭議；民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨再批侯友宜造假、騙選票，「還騙到國外去。」侯友宜回應說，影片內容經過合法授權，不會下架，歡迎民眾轉載，了解燃煤電廠對空污的危害性。

侯：影片合法授權 不會下架

立院民進黨團昨天開記者會，再度批判侯友宜使用國外影片移花接木。立委王定宇表示，影片的來源網站明文規定，使用影片不得用於政治廣告，侯友宜竟還放在電視播出，明顯違規使用，「請問侯友宜道不道歉？下不下架？」若侯友宜不尊重智慧財產權和法規，有錯也不承擔，那承擔那麼大的新北市會發生什麼事？

黨團書記長鄭運鵬則諷刺說，侯友宜「自己是警察都不守法」，拍個廣告都違法，那麼誰要遵守規則？

立委：侯自己是警察都不守法

蘇貞昌受訪也指出，花錢去買國外鋼鐵廠冒黑煙的煙囪影片，用來示意台灣還沒興建的燃煤電廠，這種「移花接木」就是造假、欺騙選民，而且國外影片資料庫註記不能拿去做政治廣告，「侯友宜不但造假、騙選票，還騙到國外去，真的很漏氣！」

侯友宜受訪表示，這部影片不是形象廣告也不是選舉廣告，而是討論重大公共民生議題，在國際社會已經不再使用燃煤發電的時候，台灣不能背道而馳。

侯友宜也說，根據這兩天的環團民調，有七十七％民眾反對蓋深澳燃煤電廠，希望執政黨能撤回，站在民意的這邊一起反對。

侯辦發言人賴冠群表示，影片是以「示意」的手段表現，「難道反毒的影片，要找人來真正吸毒才能拍？」民進黨忽視公衛、環保的專業意見，忽視燃煤電廠的危害，把公共議題簡化為選舉話題，令人遺憾。