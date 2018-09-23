中選會：單獨辦理1公投 要花9億

2018-09-23

〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕九合一大選是否「公投綁大選」引起正反意見，國民黨執政的苗栗縣政府昨透過「中彰投苗區域治理平台」提案，建議大選與公投脫鉤舉辦；對此，中選會強調，中選會是獨立機關不預設立場，將傾聽各界聲音，一切依法辦理。若脫鉤單獨辦理，一公投案經費高達九億元。

是否脫鉤舉辦 中選會不預設立場

中選會發言人陳朝建表示，對於地方政府提案，中選會傾聽各界聲音，依法辦理所掌事項，若涉及修法，「選罷法」部份會轉內政部參酌，「公投法」部分中選會將參酌並依法辦理。

鑑於今年高達十件公投提案力拚「公投綁大選」，十一月廿四日投票當天可能造成選務混亂；中選會已定案，九合一大選採「選舉領、投，公投領、投」方式進行，開票程序先開選舉票，再辦理公投開票。

針對苗栗縣府擔憂的投開票所普遍面臨空間不足與動線安排問題，中選會指出，二十歲以上民眾先領選舉票，投完後再領取公投票進行投票；若為十八歲以上、二十歲以下只能公投的年輕人，進入投票所，直接領取公投票便可。

「預計在晚間十一點前完成公投開票！」陳朝建說明，今年投開票所共一萬五八八六所，已規劃二十多萬的選務人力，目前招募相當順利，期以當日深夜開完為原則。

依中選會規劃，若屆時有十案「公投綁大選」成案，各投開票所會設三個公投票匭，以三案或四案一票匭的方式投開票。

對於「公投綁大選」成本經費，據中選會估算，若公投與選舉合併舉辦，一案費用約四億至五億元，每增一案約增加一億元經費，若今年九合一大選有十案順利「公投綁大選」，中選會須花費十三億至十四億元。

中選會也算出，若公投與大選脫鉤單獨辦理，光一件公投案經費，約要花八億至九億元，選務工作人員都要另聘，如果有多案脫鉤辦理，費用還要往上遞增，目前無法估計實際支出會有多龐大。

陳朝建提及，中選會最快在十月二日委員會議，就會依法確認，是否有公投案能成案，研判今年九合一大選會有「公投綁大選」。