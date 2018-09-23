公投綁大選 地方：選務複雜又缺工

2018-09-23

〔記者彭健禮、黃美珠、洪美秀、謝武雄、蔡亞樺、何玉華、林欣漢、黃鐘山／綜合報導〕年底九合一選舉加上公投案，選務工作複雜、工作時間長，使得公教人員視選務工作為畏途，部分縣市投開票所工作人員嚴重不足。桃園市選委會副總幹事張慶彬表示，目前中選會提案選務人員可補休兩天，工作人員津貼增加一千元到一千兩百元，希望行政院儘快核定，讓選務工作更容易推動。

爭取補休兩天、增加津貼

台北市選委會副總幹事余淑￼說，年底選舉所需的兩萬一千多名選務人員，目前人力均到位，但據說公投案多達十案，因此中選會已核定給各地選委會增加六名選務人員，包括四名管理員與兩名監察員，一五六三個投票所共需再找九三七八人，但初步回報僅招募到三千人左右。

新北市選舉作業的人力需求是三萬三○二一人，目前已招募約九成，公投案再額外增加的人力是一萬四六七六人，已展開人力招募作業。基隆市則有二五○個投開票所，包括配合公投案增加的四千多名選務人員，目前只招到一半左右。

桃園市大約需要一萬九千名到二萬一千名選務人員，目前僅有一萬四千人到位，仍有五千到七千人的缺額。新竹縣需要五○五○位選務工作人員，但只招募到約六成人力；新竹市共需三千九百名選務工作人員，到上週僅招募到六成四。苗栗縣選務人員需七千人，若同時辦理公投，需再增二千八百人，目前不含公投部份，尚缺二千多名選務人員。

台中市約需三萬三千餘位選務人員，其中教師約需一萬一千五百人，公務員約需五千人，目前公務員部分已經補足，但教師人員尚不足四千五百餘人。