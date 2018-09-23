惠台奧步 台青赴中實習縮水75％

2018-09-23

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近年鎖定台灣大學生統戰，每年暑假是各式統戰旺季，尤其在今年二月廿八日宣布對台卅一項措施後，對岸勢必要拿出「漂亮成績」。不過，根據中國國台辦統計，今年暑假台青赴中實習人數約僅千餘人，與去年號稱的四千多人，明顯縮水七成五，學者認為，台青對中國統戰措施不見得會買單。

中國國台辦透過旗下「中國台灣網」的青年公社舉辦暑期實習，去年宣稱「有四千多名台灣青年學生暑期在大陸各地事業單位實習」。

國台辦今年續辦第三屆暑期實習，提供約六百個名額，共有五五○位台生投出簡歷，其中在台灣各大學就讀的有三四○餘人。

不過，暑假結束近半個月，國台辦發言人安峰山日前在例行新聞發佈會表示，「我辦組織在大陸就讀台生和部分島內高校學生約三百餘人，分赴多地國有大型企業和知名民營企業開展暑期實習」，另七六○餘名台灣青年參與廿家金融機構提供的暑期實習崗位，而廣州、昆山等地也積極組織台灣大學生到當地進行暑期實習。

國台辦今年雖沒有宣布台青實習總數，不過，根據安峰山的說法，實習人數約千餘人，與去年誇稱的四千多人，已大幅縮水，而國台辦自己舉辦的暑期實習有六百名額，卻僅三百餘名台灣學生參加。

中研院社會所副研究員林宗弘認為，中國希望對台措施產生作用，尤其是祭出「惠台卅一條」後，但台灣青年不見得買單。赴中實習的台青或許希望未來在中國工作，但現在美中貿易戰下，到中國就業不見得好，而台灣景氣回溫，直接反映在勞動市場上，台灣高科技業反而提供不少機會。

清大社會所長沈秀華表示，中國給予實習台青吃住、機票與津貼，「要衝高實習的數字不是那麼難」，但今年數字不好看，她研判實習已不是對台青的統戰項目了。不具名學者也認為，中國很多對台政策成效不彰，「來去一陣風」，缺乏保障性與持久性，若沒有注入新的能量或經費，很難維持下去。