賴揆：不容許外國假訊息 介入選舉

2018-09-22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院第九屆第六會期昨天開議，但在國民黨立委杯葛下，行政院長賴清德無法上台進行施政報告，不過賴揆在書面報告宣示，絕不容許任何組織、幫派及外國勢力，透過政黨、宗教名義，以暴力、金錢、散布網路假訊息等形式介入影響選舉。

立院書面施政報告宣示

賴揆指出，十一月二十四日將舉行九合一選舉及多項全國性公投，這次選舉無論參選人、選舉人及投開票所數量，都是歷年之最，選務及維安困難度也較高。

賴揆強調，選舉首重「公平」與「平安」，因此查察賄選、防制暴力是目前最重要的治安工作，絕不容許任何組織、幫派及外國勢力，透過政黨、宗教名義，以暴力、金錢、散布網路假訊息等形式介入影響選舉。行政院已要求警政機關全力做好維安，加強投開票所秩序維護，嚴防選後聚眾滋擾及不理性抗爭，確保選舉在公平、公正下圓滿完成。

賴揆說明，為了捍衛國家主權，台灣除了增加國防預算，展現自我防衛決心外，也將強化法制面的防衛機制，提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、「國家機密保護法」與「國家安全法」的修正草案，防杜違法中資假借外資名義來台，企圖影響台灣企業經營，竊取關鍵技術；強化不實訊息前端源頭稽查。

賴揆表示，針對中國開辦發放台灣人民居住證給予等同中國居民權利，進行必要管理，以維護台灣社會安定。