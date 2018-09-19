蘋供鏈暫豁免 雲端產業受衝擊

2018-09-19

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）公布對中國二千億美元產品關稅清單，涵蓋從行李箱至海鮮水產的五七四五項產品，較原先清單移除二九七項產品，智慧錶、藍牙裝置、自行車安全帽、嬰兒安全座椅等部分消費性產品，以及稀土、工業用化學劑都被豁免；但雲端產業受到衝擊，電腦伺服器零組件、雲端資料中心和網路服務用的網通設備、部分半導體製造用的機械零組件，都面臨新關稅。

美國總統川普宣布，下週一起將對中國二千億美元產品加徵關稅，初始稅率十％，明年元旦起提高至廿五％。華府官員表示，兩階段稅率是「希望給民眾更多機會去尋找替代供應」，並減少年底假期購物季對消費者的衝擊。蘋果智慧錶Apple Watch、無線耳機Airpod、iPhone都暫時躲過新關稅。

不過，川普若啟動對中國剩餘二六七○億美元產品課稅，iPhone等智慧手機恐難逃。蘋果供應鏈受美中貿易戰雙面衝擊，包括鴻海、和碩昨日股價分別挫低二．六％、一．四％，股王及蘋果相機鏡頭供應商大立光更重挫逾九．九％、跌停至終場。

專家警告，中國可能鎖定美國供應鏈回擊，台、韓、星消費電子產品供應鏈恐受衝擊，越南、泰國、馬來西亞則有望因投資轉移而獲利。去年美國進口中國產品逾五千億美元，中國進口美國產品一千三百億美元；中國雖無法無限期和美國打對等關稅戰，但麥格理（Macquarie）分析師指出，中國可採非關稅措施，「擾斷美企供應鏈」來回擊，進而造成美股下挫。

一些網通設備被包括在這次新關稅清單內，例如路由器和連網設備，思科、戴爾、慧與科技、瞻博網路（Juniper）等受影響。分析師說，Google、臉書和亞馬遜等公司雲端運算都用中國進口的路由器和數據機。此外，矽原料、陶瓷機械零件等一些半導體製造用的零件也列清單內。

美國全國商會主席杜諾惠表示，華府的決定未關注到基層、工廠、農牧業就業流失的警告，「美中應留在談判桌，且美國應繼續與盟邦合作，尋求替代解決方案」。美國資訊科技業協會、零售業領導協會都聲明稱新關稅魯莽，使科技業、消費者和農民受害。