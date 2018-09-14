新聞解讀》美國「一中政策」面臨位移

2018-09-14

記者蘇永耀／特稿

美國大動作召回三個與台灣斷交的拉丁美洲國家，除明確宣示「後院利益」，也是對中國公開警示。美國不同於以往做法，將來是否更為明確，已牽涉美國在台海政策的核心內涵。

過去中國挖走台灣邦交國，美國的反應並不明確，頂多是繼續敦促兩岸對話。隨著北京對蔡英文政府的打壓力道增強，中國也趁機擴大在拉美地區等勢力，美國近期的動作，主要是對「後院利益」遭侵蝕的強烈不滿。

其實，中國試圖在全球擴張勢力，美中之間早已屢屢「短兵相接」，美國這次特別拿三個與台灣斷交的拉美國家「示眾」，對台灣固然是友善動作，另個角度看，在美中之間的戰略競爭過程，台灣也已成為美國運用的重要砝碼。

不過，美國「反對中國挖走台灣邦交國」，也面臨雙重標準的問題。

當這些國家以中國市場廣袤等國家利益為名而選擇棄台投中，對於主張「一中政策」、且同樣與中國建交的美國來說，何能阻止他國選擇與北京建立外交關係。

這些質疑，正是對美國「一中政策」的挑戰。雖然美國的一中政策，與中國的「一中原則」並不相同，在僅有認知而非同意中華人民共和國對台灣的主權主張，以維持在台海關係上的平衡與彈性。美國現在「反對中國挖走台灣邦交國」，則觸及一中政策的核心內涵，未來如有更明確的動作，縱然美國還是與台灣無邦交，可起碼在官方已背書「應維持台灣的邦交國」，表面不承認台灣具主權，卻支持台灣繼續維護主權的迂迴做法。

將屆滿四十週年的「台灣關係法」，主要維繫台美長期的軍事關係。川普政府通過的「台灣旅行法」，鬆綁台美高層的互動往來。如今美國國務院針對台灣的外交關係公開表態，也等於將台美關係由雙邊擴及到全球合作的層次。這「一中政策」是否因此位移，端看美國下一步。