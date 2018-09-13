湖南慘劇 車衝廣場砍人 9死46傷

2018-09-13

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國湖南省衡陽市衡東縣一名男子，十二日晚間駕車闖入當地一座廣場衝撞人群，並持刀砍人，造成至少九人喪生、四十六人受傷。

凶嫌多次犯罪 警調查動機

肇事男子隨即遭警方逮捕，據稱該名男子曾多次犯罪被判刑，警方正調查其動機。有網友指稱，凶嫌肇事是為了報復社會洩憤。

綜合中國與香港、海外中文媒體報導，十二日晚間約七時四十分，五十四歲男子陽贊雲駕駛一輛紅色「路虎」休旅車，高速衝入洣水鎮濱江廣場，當時不少人正在廣場上散步或跳廣場舞，多人遭衝撞倒地，地上有大灘血跡。

網友指稱 為報復社會洩憤

「澎湃新聞」引述當地一名女子報導，她的姨丈在濱江廣場做消夜生意，疑似聽說廣場上有車子撞人，跑去圍觀，遭一名男子砍斷手臂，正在醫院接受治療。

據報導，警方初步查明，肇事司機陽贊雲一九六四年出生，衡東甘溪鎮人，初中畢業，無業，曾因多次犯罪遭公安機關逮捕，因傷害罪、販毒罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪等被判刑，最近一次是去年，他因涉嫌搶劫罪，去年八月遭警方逮捕，一審判刑一年半，二審改判六個月。

此外，根據衡東縣法院判決書認定，陽贊雲患有低分化腺癌、冠心病、心功能二級等疾病。據報導，知情民眾和網路傳聞指稱，陽贊雲是報復社會洩憤，也有說是罹癌後「性情變了」。