國防部為2千元告台水 法官大罵浪費資源

2018-09-05

〔記者楊政郡、蘇孟娟、涂鉅旻／綜合報導〕國防部為了追討二三二一元，竟提告台灣自來水公司！台中地院承審法官大罵，浪費司法資源「莫此為甚」，兩機關明明有政務委員，也有法務部門，卻拿這種可自行協調解決的事情來浪費司法資源，妄言提升政府競爭力。

有法務部門可協調 卻對簿公堂

本案起源於領取退休半俸的軍人遺孀宋劉女士，她在二○一三年六月十三日死亡，國防部理應停發退休半俸，但國防部不察，仍持續發放該筆俸給到該年底，合計共溢發十五萬餘元到宋劉的郵局帳戶，而宋劉生前將該帳戶設定為自來水費的自動扣繳帳戶，繼承人並未辦理取消，因此截至二○一五年一月十三日國防部發現溢發為止，自來水公司已累計從中扣款二三二一元。

國防部追回溢發俸給，但向自來水公司追討這筆二千餘元的款項未果，因而提起行政訴訟。台中地院行政庭審理後認為，帳戶自動扣款是宋劉女士與自來水公司間的「私法契約關係」，而該契約關係不能牴觸法律規定，按照我國「民法」，宋劉女士死亡後，她與自來水公司間的自動扣款綁定契約就已「法定終止」，自來水公司應另向宋劉女士的繼承人收取水費才對，據此認定國防部追討有理，判國防部勝訴。

公部門相掣肘 妄言提升競爭力

承審法官張升星事後則批評，審理期間他發現爭議金額僅二三二一元，且案情屬於「民法」基本概念的簡易辯證，受過法律教育者理應相當明瞭，加上雙方均有政務委員可處理，曾詢問兩造機關能否私下協調，不料兩造卻都漠然以對，公部門間居然為了二三二一元打官司，相互掣肘，浪費司法資源莫此為甚，妄言提升政府競爭力。

國防部表示， 宋劉女士過世時，國防部並未被告知，因此持續發半俸到她的戶頭，軍方事後得知其死訊，立刻依規定追討款項，沒想到自來水公司卻在這段時間繼續扣除水費，軍方多次行文要求返還都未獲回應，只好提行政訴訟。

自來水公司發言人武經文則解釋，公司是依據與宋劉女士之間的「消費性用水服務契約」辦理自動扣款，直到宋劉女士過世兩年後，公司才接獲遺產管理人中區財產分署通知停用帳戶，但依契約規定，公司須在接獲通知兩年後才能廢止該戶水號並終止契約，如不依照此規定辦理，將會遭到審計單位糾正，後續將檢討如何處理類似情況，本案則尊重司法判決。