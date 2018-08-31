川普前副國安顧問薛德麗：台灣角色 台美應討論如何升級

2018-08-31

〔記者彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕美國白宮前副國家安全顧問薛德麗昨出席「二○一八印太安全對話」研討會，並於午餐時進行專題演講。據轉述，薛德麗表示，當前台美間已有全球合作暨訓練架構（GCTF）平台，在此平台下，台美能處理包含登革熱等眾多跨國議題，建議台美應就既有架構討論如何升級台灣的角色扮演。

台灣民主成就 華人社會典範

薛德麗在演講中，向與會者說明印太戰略的五項要素，分別為主權、自信、競爭、互惠合作與包容性。其中提及印太戰略盼創造更多成功社會故事時，薛德麗以台灣為例，強調台灣維持民主自由與人權的自信、科技發展繁榮，「是一個成功故事的案例」。

她認為，為創造美國與戰略盟友間更強的連結，各國也應該扮演自己的角色，「合作是互相的，不是美國單方面協助」；她並在會中強調，美國印太戰略並非要與中國一帶一路進行金錢競賽，事實上，她認為，「印太戰略層次高於對抗中國」。

薛德麗也提到，台美間若能就既有合作架構如GCTF討論台灣角色升級，也能避免創造新架構可能受到中國抗議；薛德麗同時肯定台灣的民主成就，是「華人社會的典範」，強調民主是台美間的重要連結。

薛德麗自二○一八年一月至四月間擔任川普白宮副國安顧問，離任前參與撰寫美國國家安全戰略報告，報告指中國與俄國為美國當前的競爭對手，試圖挑戰美國地位。