遼寧號若近台 美退將籲我「模擬攻擊」

2018-08-29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國航艦「遼寧號」成軍後，已有十次航經我國外海的紀錄，讓鄰國繃緊神經。對此，美國退役上將布萊爾日前在美國智庫「美國笹川和平基金會」網站撰文建議，如遼寧號未來在台灣周遭巡航，我軍可對遼寧號進行「模擬攻擊」。我軍方人士說，我方已有完整監偵、反制作為，並不畏懼他國潛在襲擾。

布萊爾現為「美國笹川和平基金會」主席，曾任美國太平洋司令部上將司令（現改制為印太司令部），其撰文在本月廿二日刊載於基金會網站，針對我國與日本頻遭中國解放軍軍機、軍艦襲擾，提出數項建議。

布萊爾認為，台、日兩國軍隊可利用解放軍在周圍水域活動時，訓練自身作戰技能；如遼寧號航艦又在台灣周邊航行，我軍方可利用機會，對遼寧號實施模擬攻擊，除可提升我方因應作為，亦可證實遼寧號在戰時易受損的現實。

布萊爾呼籲，台、日兩國民眾必須了解，唯有戰時能擊敗中國的防衛能量，才能確保主權和獨立。他也建議，台、日面對中國機艦侵擾，攔截、伴飛的預算應僅佔整體預算小部分，並基於戰爭實用性執行軍購，而非用於和平時期的攔截、伴飛任務，也不應在解放軍每次逼近時，皆進行攔截和伴飛活動。

國軍：有完整監偵、反制作為

軍方人士表示，我方對於中國機艦繞台皆能全面掌握，目前仍按照既定規範，適度派出機艦監偵，這是為了確保台灣安全的作為。至於我國防範「遼寧號」航艦等武裝，該人士說，除岸基、艦載雄風飛彈，F-16戰機亦可掛載魚叉飛彈，實施反艦任務。

另外，中國軍機近年接近台灣頻次增加，但根據日本防衛省公開資訊，中國軍機自今年六月四日派遣一架「運九」情報蒐集機行經台灣東部外海上空後，至今無任何軍機近台訊息。