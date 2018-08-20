社會領綱召集人張茂桂：新歷史課綱 走向和解的課綱

2018-08-20

記者林曉雲／專訪

十二年國教社會領綱出現重大變革，十二年國教社會領域課程綱要研修小組召集人、中研院研究員張茂桂表示，台灣有原住民、新住民等，屬多元組成，新課綱是學習在一起、在一起學習，走向社會和解的課綱。

讓學子看見台灣與世界關係

張茂桂強調，新課綱的主體是學生，要培養的是面對未來更加複雜的國際社會所需要的公民素養。改變較大的是高中歷史，區分為台灣、東亞（中國）及世界三個分域，不會像馬政府用歷史教育去洗腦下一代，也絕非民進黨課綱；而是讓年輕學子了解彼此（台灣與東亞、中國、世界）的關係。

張茂桂表示，國際局勢和兩岸關係，國內民主化及本土化運動，非常多的因素形成了社會爭議，統獨問題亦困擾很久，或有去中化、媚日化等質疑，但這都是教育之外的因素，並非純就學習者的觀點來看。過去的課綱吸納了社會爭議，成為衝突焦點；新課綱希望不要從爭議解決的方式去建構。過去課綱是切斷的，台灣史是台灣史，中國史是中國史；新課綱是要看見台灣與中國、與東亞、與世界的關係，學生學習提出問題和探究，再進而具備解決問題的能力。

去中、媚日說法 均非事實

對於有人質疑新課綱是民進黨課綱，張茂桂表示，課綱不是社會運動，也不會走在社會爭議之前，把中國放在東亞脈絡下討論，反映的是台灣歷史學界現在的東亞研究趨勢，去中國化或把日本當祖先的說法均非事實。

社會領綱副召集人、政大歷史系副教授金仕起表示，現行課綱有重複學習、知識爆量與生活脫節等問題，新課綱加以改善；國中歷史學習「長時段的通史」，在此基礎下，高中不再做通史教學，改採「專題式教學」。

全球化+網路時代 凸顯互動意義

以討論國家與人民的關係為例，國家如何透過戶籍掌握社會和控制人民，以前可能細教中國傳統戶籍制度，依新課綱，老師可從每個人都擁有的身分證開始教起，也可了解日治時期殖民體系的戶籍制度，重點是要從學生出發，教會學生分析和探究能力。

金仕起直指，網際網路時代，學習方式改變，社會領綱必須把「互動的意義」凸顯出來。全球各國的互動是有機體概念，要看見彼此的連結性，台灣、東亞、世界互相都有關係，建基於事實出發，把判斷的最終權力交給學生；新課綱是開放性的課綱，協助下一代掌握彼此的關係和互動，方便適應未來的生活。