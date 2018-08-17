設籍中國喪失台灣身分 14年567人

2018-08-17

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國宣布開放台灣民眾申請居住證，對於台灣民眾申辦居住證是否涉及台灣戶籍問題，陸委會表示，還需要中國大陸具體辦法公布後進一步瞭解。依照「兩岸人民關係條例」，台灣人民不得在中國設籍，違者將喪失台灣人民身分，據統計，二○○四年至二○一七年共有五六七人因此喪失台灣身分。

陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會上表示，中國城市的居住證是發給無法取得城市居民待遇的農民工，農民工大量湧入城市，社福與教育等各項資源無法承載負荷，但城市又需要農民工的勞動力來發展，於是發放次級公民的居住證給他們，而這次是首次對港澳台民眾核發。

邱垂正指出，目前中國大陸公佈的居住證資訊並不明確，政府需要更多訊息，才能釐清陸方公布的居住證措施與現有戶籍待遇有何不同，也才能確認是否與兩岸條例有所衝突。

依照「兩岸人民關係條例」第九條之一第一項，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用中國地區護照，違者將喪失台灣人民身分，並依法註銷在台灣的戶籍登記及隨戶籍衍生的相關權利。

目前已有五六七人因在中國設籍而喪失台灣身分，包括去年中共十九大擔任中共黨代表的盧麗安，盧麗安與十九歲兒子在台中市的戶籍，去年十月初已先後遭廢止；盧的先生、上海復旦大學教授沈一帆的戶籍，更早在二○一五年一月遭廢止戶籍。