臉書開直播 蘇賴同框啖美食

2018-08-13

〔記者何玉華、邱書昱、林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天首度與行政院長賴清德臉書直播，介紹萬里美食，同時間線上觀看人數逾千人，一小時內創下兩萬次的瀏覽量。蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說，網路支持者明顯回流，互動熱絡。蘇團隊昨還推出LINE貼圖，官方帳號也推出年表訊息、關鍵字訊息，增加與民眾互動。

競選團隊巧思 傳神貼圖上線

蘇貞昌宣布參選後，與市議員舉辦卅六場市政說明會，場場直播，接著推出市政抓Bug，透過直播帶民眾發現市政缺失；昨天蘇、賴首次合體的美食直播，美味料理讓兩人讚不絕口。賴清德笑說，金山、萬里現在觀光興盛，都是蘇貞昌在台北縣長任內積極推銷，「老縣長熟門熟路，對地方比我還了解。」同時間線上觀看人數超過千人，一小時內創下兩萬次的瀏覽量。

黃韋鈞說，蘇貞昌直播累積已達五十幾次，包含市政抓bug、政策發表會、產業之旅、美食系列等，每支直播影片平均觀看人次都破萬。目前統計最多的是總統蔡英文授旗誓師、同時有一千四百多人在線觀看，而最高總觀看次數則是政策發表會，已超過廿七萬次的瀏覽量。

蘇貞昌也發表LINE貼圖，是競選團隊中兩名年輕設計師廖書瑜與張喬羽的設計，蘇貞昌活潑的圖像搭配他讓人熟悉的口語，內容實用；少數幾張「森七七」的圖像一出，更是讓許多共事過的幕僚、媒體心有戚戚焉，直說傳神。

此外，競選團隊彙整了蘇貞昌從出生、求學到從政的各種歷程資訊，只要輸入年份，就會出現相應的訊息。例如輸入蘇貞昌出生的「一九四七」年，會出現蘇貞昌的自我介紹，輸入「一九七○」年，會出現蘇貞昌用二千元騎腳踏車環島的故事；還有關鍵字訊息，輸入「文大」、「通靈」、「朱立倫」、「侯友宜」等關鍵字，也有一些讓人莞爾的回應。

黃韋鈞表示，目前主力經營仍是臉書，主要是粉絲多、互動直接；LINE是讓鐵粉定期追蹤、轉發；至於IG則是鎖定年齡較輕的族群，內容也會更生動活潑。