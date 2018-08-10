李登輝問柯文哲：聽說你要選總統喔

2018-08-10

〔記者楊淳卉、周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨前往翠山莊拜會請益前總統李登輝。據轉述，李登輝向柯文哲表達「你選市長沒問題」，但他也提醒柯文哲，該說的話要說，不該說的話就不要再說。雙方也談到民進黨施政狀況，李登輝直言，總統蔡英文「旁邊的人有問題」。

柯笑答「我沒要選總統啦」

與會人士補充指出，像是「兩岸一家親」這種話不要再提，因為和柯當市長沒關係。據轉述，柯也回應李登輝說，「總統你講這樣我知道，這件事情我已經解釋過了」。柯說，他是以台北市的立場表達態度，很直白表達他的想法，沒想到會造成這麼多誤解，但他不會對此再回應。

李勸柯「要多想市政經營」

李登輝會談時鼓勵柯文哲好好為台北市民服務，對於未來所做的規劃，有什麼問題可以隨時來問他，他也願意協助柯文哲。

李登輝並指柯文哲民調這麼高，受到台北市民支持和肯定，勸柯文哲「不要只想選舉，要多想市政經營」，市政經營好，才能獲得市民支持，才是從政初衷，柯文哲要替台北市民思考，「其他都不是你的事」。

柯文哲前天在議會答詢時，對是否選總統表示，若參選二○二○年總統的話是意外，引發外界揣測。據轉述，李前總統昨也調侃柯文哲說，他聽到很多年輕人都支持柯文哲選總統。柯文哲則笑答「我沒有要選總統啦！」

不過，民進黨台北市長參選人姚文智昨打包票說，「我跟你鐵口直斷，柯一定會選總統，這與柯是否當市長無關」；柯文哲稍早對此回應時，顧左右而言他，表示自己最近研究「海森堡測不準理論」，未做其他回應。