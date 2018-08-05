智慧製造 暴露資安高風險

2018-08-05

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電日前才向台灣客戶展示公司在各先進製程廠區導入人工智慧（AI），透過自動化與整合的資訊平台導入AI，讓工廠生產走向「智慧製造」領先地位，期望達到零缺陷（zero defect），沒想到這次北中南三座先進製程十二吋廠生產線全「染毒」，所謂「智慧製造」也暴露資安的高風險。

台積電董事長劉德音今年曾對外分享，台積電在生產製造導入AI，近三年將啟動深化機器學習在工廠各方面的應用，預計打造取代人腦，甚至超越人腦的智慧化生產與管理。

根據台積電內部統計，將整合式IT平台與大數據分析在廠區生產，成功提升機台生產效率與工程師生產力， 以一座十二吋廠近五年機台與工程人員生產力改善為例，到去年為止，每千片產出提升六十二％，所需工程師人力則減少六十五％。 台積電啟動深化機器學習計畫，包括建構高效能運算的硬體、完整的資料平台、各種易取得的機器學習模型，內部每年培養三百名機器學習的人才，預期到二○二○年機台與人員生產力可分別再提升十九％、三十三％。

台積電日前透過技術論壇向客戶展示，十二吋超級廠區積極推動建置高度自動化，包括導入很多大數據、機器學習與人工智慧等技術；台積電表示，未來四大成長動能包括手機、高速運算、汽車與物聯網產品對品質要求越趨嚴苛，每年投資百億美元讓生產技術水準不斷升級，最終期望達到零缺陷（zero defect）。

不料，台積電這次竟然爆發「染毒」事件，讓外界好奇，龍頭大廠怎會資安亮起紅燈，尤其，更凸顯「智慧製造」在資安上的高風險。