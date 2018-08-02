要學姊陪吃飯？ 柯P挨轟物化女性

2018-08-02

〔記者沈佩瑤、郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲過去因「坐檯」、「洞洞說」等言論，屢次挨批不尊重女性，昨又爆出「點閱破千萬，學姊陪吃飯」，再遭批「物化女性」；柯文哲昨受訪喊冤，解釋自己是建議「一日市長幕僚」節目團隊可以考慮辦抽獎，請「大牛」柯昱安（正確為「小牛」，柯競選辦公室幕僚）、「學姊」黃瀞瑩陪吃飯，「誰知媒體標題只剩學姊，大牛不見了」！

柯：標題只剩學姊 大牛都不見了

柯文哲「一日市長幕僚」影片點閱率已突破九百萬，捧紅黃瀞瑩、柯昱安等幕僚，柯昨早出席活動笑稱，麥卡貝（製作單位）應該辦促銷活動，猜哪天點閱率會超過千萬，「那天若人很多，就抽出十個，請大牛和學姊陪他們吃飯」。

此言一出，外界批評聲不斷，質疑柯文哲「物化女性」；曾任柯市府首屆性別平等委員會的民進黨婦女部主任蔡宛芬在臉書發文，直批「柯市長就一直看不起女人」、「反正幕僚對他來說，就只是陪吃飯賺點閱率的工具人」，還嘲諷「其實柯市長最有性別概念，男女都有照顧到」。

立委批 沒性別意識、沒市長格局

國民黨台北市長參選人丁守中辦公室競選總幹事、立委王育敏也不滿表示，這樣的發言顯然是歧視、物化女性，顯示柯沒有性別意識、沒有市長格局。

柯昨下午赴議會報告後受訪，一度語塞「拜託，你們（指媒體）現在的標題變成只剩下學姊，大牛都不見了…」、「我不是故意物化他們，奇怪、要平衡報導…」。