對員工殺人未盡監督之責 媽媽嘴老闆判賠368萬

2018-08-01

八里雙屍案 凶手謝依涵無期刑定讞

〔記者張文川、王宣晴／台北報導〕八里雙屍命案凶手謝依涵已被判無期徒刑定讞，民事方面，法院認定，謝女是利用執行媽媽嘴咖啡店長的職務機會殺人，老闆呂炳宏與股東陳唐龍、彭元忠三人未盡監督之責，判須與謝依涵連帶賠償死者張翠萍的母親三六八萬餘元確定，呂等人不服聲請再審，最高法院昨維持高院認定，駁回再審確定。

呂炳宏與兩名股東 須連帶賠償確定

呂炳宏昨獲知翻案無望後，語帶無奈的指出，怎麼會反判公司跟股東要連帶賠償呢？公司跟股東應該是一碼歸一碼，若這個案子發生在星巴克的話，法院也要星巴克所有的股東賠錢嗎？

呂：若是星巴克 也要股東賠錢嗎

員工殺人，僱主竟要被判連帶賠償？律師陳敬暐認為，謝女雖是利用店長職務之便於上班時間在店內下藥犯案，但店老闆與股東如何時時刻刻監視員工的一舉一動是否有絲毫不尋常？或是事先訂定守則來防杜員工一切可能的犯罪圖謀？法院認定老闆對於謝女未盡監督之責的判決影響深遠，勞資雙方的信任關係恐更難拿捏。

二○一三年二月十六日，陳進福、張翠萍夫婦到八里媽媽嘴咖啡店，被店長謝依涵下藥迷昏扶至紅樹林殺害，最高法院判謝女無期徒刑定讞。

民事方面，謝女被法院判應連帶賠償張母三六八萬、陳子六三一萬元定讞，但死者家屬不滿謝女至今一毛也沒賠，各自提告要求呂炳宏與兩名股東，也應與謝女分擔連帶賠償責任。

陳進福子連帶求償631萬 仍在審理中

張母求償方面，士林地院判呂等三人免賠，但高院認定，謝女是利用執行店長的職務機會殺人，認定呂等三人未盡監督之責也有過失，應連帶賠償三六八萬多元，最高法院駁回上訴定讞；另外，陳進福兒子對呂的連帶求償案仍在審理中。

呂炳宏聲請再審尋求翻案，主張謝女殺人是個人的犯罪行為，與咖啡店無關，不須連帶賠償，呂並提出「媽媽嘴企業公司」付款給謝依涵的收據，並非呂等人直接僱用謝女，當作聲請再審的新證據；但高院及最高院認為不影響呂等人為僱主的事實，均駁回聲請。