黨中央籲懸崖勒馬 林為洲︰已覆水難收

2018-07-29

國民黨竹縣力求整合

〔記者施曉光、黃美珠／綜合報導〕未獲提名的國民黨立委林為洲二十四日宣布參選新竹縣長到底，隔日被國民黨新竹縣黨部考紀會通過建議開除黨籍。黨內人士昨喊話指出，目前中央考紀會尚未安排開會時間，因此還有一段時間可以緩衝，如果林為洲願意懸崖勒馬，不無另做停止黨權或申誡等其他較輕處分的可能。

林為洲回應說，謝謝黨中央有人釋出善意，但制度已被破壞等於是覆水難收，除非回到原來的制度面去解決提名爭議，否則不可能退選，因為他始終堅持做對的事，也就是依照去年國民黨中央的提名辦法走。

林為洲說，新竹縣林姓宗親會昨天有六家分會召開臨時會員大會，力挺他參選，前台灣省主席林光華也到場，未來其他各分會也將跟進。

林光華要林為洲走自己的路

林光華在會中表示，他要林為洲直接「開除」國民黨，走自己的路。邀請所有厭惡兩黨惡鬥的民眾一起為新竹縣打拚，支持林為洲。

據悉，在縣黨部考紀會開會前，黨中央曾提醒新竹縣黨部緩一緩，讓林有說明的機會，一次不到，可以再發二次通知，但因林為洲除宣布參選，還大罵黨中央決策者，讓地方黨部難忍，未來中央考紀會開會時可望再約談林為洲。

國民黨考紀會主委魏平政則指出，中央考紀會不是有案就開會，還要看有無其他考紀案件要合併處理，也要協調考紀委員時間，目前尚未確定何時召開。

據透露，立院黨團總召林德福、立委陳雪生先前曾帶林為洲到中央黨部見副主席兼秘書長曾永權，又面見黨主席吳敦義。當時陳雪生希望黨中央保證下屆立委繼續提名林為洲，曾永權表達樂見林留在立法院，離開時大家都以為林願意以大局為重；稍後前立法院長王金平也傳話黨中央，稱林不會參選，未料林在二十四日宣布參選到底。