印太戰略 川普顧問白邦瑞：台應主動提構想

2018-07-25

〔記者呂伊萱、彭琬馨／台北報導〕對於美國提出「自由且開放的印度太平洋戰略」，川普顧問、《百年馬拉松》作者白邦瑞昨表示，印太戰略現階段尚未成形，尚不存在一個辦公室、也沒有預算規劃，他建議台灣此時應採取主動態度，把握接下來幾個月的時間，對印太戰略提出積極、具體且開創性的想法，「這是台灣的大機會」。

白邦瑞參與外交部委託遠景基金會辦理的「凱達格蘭論壇」時指出，國防部助理部長薛瑞福上週明確表示台灣是印太戰略重要夥伴，但這仍是泛泛之論，因「台灣要成為怎樣的夥伴？」一事，需要台灣方面主動形塑其樣貌。

他說，川普的印太戰略著重「自由開放」的經濟，白宮多次直批中國的侵略性經濟也可見一斑。但當中國激烈反駁這些批評時，他觀察「台灣官方沒有講一句話」。簡而言之，他疑惑道，台灣究竟對自由開放的貿易、對美中貿易戰有什麼看法？「現在看起來像不知道？無所謂？」他建議台灣應做足功課後，確定自己的立場。

要對美中貿易戰 表達立場

他也說明如此建議的背後考量，在於台灣對外關係缺乏「官方性（officiality）」。他說，印太戰略目前並沒有任何前提，但假設有一前提是「參加者必須是主權國家」，台灣便會面臨困難。因此他建議台灣在此時此刻要更積極，「時機過了就太遲了」。例如台灣可以扮演召集討論的「請客」角色，邀請區域夥伴共同形塑印太戰略；昨日的論壇已經是很類似的做法。

另，著有《無聲的侵略：中國如何將澳洲變成傀儡國家》一書的澳洲學者漢密爾頓說，台灣與澳洲政府在合作抵抗中國銳實力一事上，「還有很多可以做」；最好的方式是台澳政府間能建立學者、分析家與政府單位間的情報交換，以增進對彼此的了解與經驗交流。

紐西蘭坎特伯里大學國際關係教授布蘭迪解析，應對中國銳實力必須多國聯合抵抗，而台灣比任何人都了解中國的統戰工作，需要台灣分享知識背景，強化各國對中國的了解。