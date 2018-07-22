反制中國 英擬派航艦挺澳巡南海

2018-07-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國在南海推動軍事化造成緊張情勢升高，澳洲及英國正商討於包括南海在內的太平洋聯手「秀肌肉」的計畫，英國可能將其最新型的航空母艦「伊莉莎白女王號」派赴太平洋，以實際行動力挺澳洲。英、澳此舉將被解讀為對北京在該區域內影響力和活動愈來愈膨脹的回應。

聯手秀肌肉 捍衛航行自由

英國「衛報」與澳洲「雪梨晨驅報」二十一日報導，澳洲國防部長佩恩與外長畢紹普本週訪問英國時，已與英國國防大臣威廉森討論在太平洋地區執行聯合海軍任務。伊莉莎白女王號的任務或將包括在北京聲稱為其「戰略後院」的南海，遂行「航行自由」演習。

英、澳兩國國防及外交部長二十日在英國愛丁堡舉行二加二會談後，威廉森指出，兩國期待且即將在調派伊莉莎白女王號至太平洋一事上合作，也希望它屆時能與澳洲海軍艦艇同行，惟並未透露日期。英國國安顧問塞德威（Mark Sedwill）今年稍早曾提到，鑑於伊莉莎白女王號的護衛艦數量縮減，它在執行高層次戰鬥任務時需友軍支援，而澳洲近來已向英國購買九艘「26型（Type 26）」巡防艦。

伊莉莎白女王號 可能派往

英國駐美大使達洛奇去年曾在華府智庫活動上說，英國兩艘最新型航母伊莉莎白女王號和建造中、尚未服役的「威爾斯親王號」將現身太平洋，旨在捍衛航行自由，保持海、空航道暢通。甫辭職的英國外交大臣強森去年亦曾表明，英國未來一項首要之務，就是派這兩艘航艦執行航行自由行動，藉此證明英方對基於規則的國際體系和有權通過重要國際航道的信念。這兩艘英軍航艦將搭載戰機、直升機與包括反潛機在內的無人機。

不過，伊莉莎白女王號因向美採購的艦載機F-35B尚未交付，目前是一艘沒有戰機的航母。但英、美曾經達成協議，美軍陸戰隊的F-35B可以部署在伊莉莎白女王號，進行飛行和戰術訓練。

威廉森還說，在北大西洋及太平洋的潛艦威脅愈來愈大，今年乃英國自二○一三年以來，首度調派三艘軍艦到太平洋。英國反潛巡防艦「蘇瑟蘭號」三月曾與澳洲海軍聯合演習，還通過南海。英國海軍兩棲攻擊艦「海神之子號」亦參與制裁北韓行動。