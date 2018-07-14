連習會 習近平：和平統一航船 一定駛向勝利彼岸

〔記者施曉光、鍾麗華／綜合報導〕「連習會」昨天在北京登場，根據中國官媒「新華社」報導，中共中央總書記習近平致詞時提出四個「堅定不移」，包括堅持「九二共識」與反對「台獨」，擴大深化兩岸交流合作，為兩岸同胞謀福祉，以及團結兩岸同胞共同致力民族復興。習強調，「堅持體現一個中國原則的九二共識」，並重申「尊重台灣同胞現有的社會制度和生活方式」。
稱兩岸發展形勢複雜、嚴峻
在台美關係升溫下，習在會中意有所指說，「特別是在當前台海形勢下，兩岸同胞更要堅定信心，團結前行。」
連、習兩人見面先握手致意，互稱「主席」。對媒體開放十五分鐘後，進行閉門會談。
據「中央社」報導，習近平致詞表示，當前兩岸和平發展形勢複雜、嚴峻，兩岸很多民眾頗多憂慮，「但是我還是認為，大道之行，人心所向，勢不可當，我們始終在關注歷史的趨勢，有一個走向，我們心裡有數。」
再提民族統一的歷史責任感
習近平說，今日中國強盛崛起，兩個一百年目標、中華民族偉大復興，比歷史任何時期都接近，讓他更激發強烈的民族與歷史責任感，「只要矯正歷史座標，牢牢把握舵盤，兩岸和平發展、和平統一的歷史航船，一定會駛向勝利彼岸。」
閉門會晤時，根據「新華社」報導，習提出四個「堅定不移」，包括堅定不移堅持「九二共識」、反對台獨；堅定不移擴大深化兩岸交流合作；堅定不移為兩岸同胞謀福祉；堅定不移團結兩岸同胞共同致力民族復興。
習強調，「我們決不容忍台獨勢力興風作浪，決不容許任何台獨圖謀得逞，一切分裂祖國的行徑都是注定要失敗的！」兩岸同胞對一些問題的看法分歧，不應影響兩岸正常交流合作，更不應成為阻撓限制兩岸交流合作的藉口，「我們完全理解台灣同胞的特殊心態，充分尊重台灣同胞現有的社會制度和生活方式」，兩岸應推己及人、將心比心，增進理解認同，實現心靈契合。
習近平表示，「兩岸一家親，都是中國人」。在民族復興道路上，台灣同胞不應該缺席，也一定不會缺席。習引用宋朝王安石「登飛來峰」詩句：「不畏浮雲遮望眼，自緣身在最高層」，強調只要登高望遠，「就能看清主流、把握大勢，共同推動兩岸關係克難前行」。