2018-07-12

記者鄒景雯／特稿

如果看過台北地檢署偵結三中（中廣中影中視）案與中央黨部案的起訴書，長達七六二頁、五十一萬多字的內容，第一個念頭肯定會想到當年陳水扁的規模是如何？稍經一查，二○○八年十二月，由特偵組以貪瀆起訴扁家及其下屬十四人的龍潭購地案、南港展覽館案、國務機要費案，以及洗錢案中涉嫌洗錢，挪用公款和偽造證據與文書，這麼多罪狀總合起來的起訴書「只有」二八一頁，這時，除了「罄竹難書」四字，恐怕沒有其他更貼切的感想。

有鑑於起訴到實際定罪還有不短的司法程序要走，儘管我國的起訴定罪率約為九十六．七％，但是在這個時刻，外界不好妄議馬前總統未來的下場究竟會如何，僅是就馬先生在被起訴後的反應，討論一名卸任元首的言行該當與否。

「政治追殺」，幾乎是馬辦、國民黨、藍營對於本案一致的應對，這個字眼，十年前陳水扁方面、綠營也曾經使用過，看來十分好用。馬英九本人的語言更加生動活潑，他說：這是早已預期之事，只是沒想到會選擇在颱風天下手。換句話說，就是颱風天還在政治追殺。

有關政治追殺的語境，其中所謂的「政治」，不論顏色，這些政治人物全都在訴諸選民，不管對錯，這是他們眼前最優先的目的，因為所謂的「追殺」是否構成，要三審定讞見真章，那是多久之後才能驗證的事，何況短線操作者更無意關心，於是許多人不如先喊先贏再說。

雖然路遙才能知道馬力，但是做為現代化國家的公民，也不必氣餒於這些曾經掌握最高稀有權力的人，似乎總能在信者恆信、不信者恆不信的迴圈中，找到拖延徹底負責、甚至聚眾取暖的空間，因為台灣畢竟走上了民主道路，歷經幾次政黨輪替，從而取得一段時間就可以進行垃圾大掃除的機會，因此絕對可以確信「不是不報」的道理。從這個角度，台灣社會有必要重新看待「政治追殺」的價值，並賦予其正面意義，尤其對於「恥度」仍嫌嚴重不足的當代政壇來說。至少我們的政治氣氛，比起南韓幾任大統領在東窗事發時，尚知羞愧至極、已無顏面繼續苟活，要差太多了。

因此，若是真金，何所懼於政治追殺，比起政治包庇，頭家寧願一時追殺，清明吏治；法律之前，不但皇子與庶民同罪，又豈容有特許式的法律假期優待？故而，是不是颱風天，都照樣要下手，絕對要想得到才是。