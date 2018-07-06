連習下週會面 國民黨：不代表黨中央

2018-07-06

與中共溝通順暢 無需第三方傳話

〔記者施曉光、鍾麗華／台北報導〕國民黨主席吳敦義遲遲無法與對岸敲定「國共論壇」及「吳習會」行程，前國民黨主席連戰捷足先登，下週五將在北京與中國國家主席習近平「連習會」。據悉，連戰辦公室原本預定九日與對岸同步對外宣布，未料消息提前曝光，令連戰方面相當不悅，國民黨中央方面則極力撇清，並強調連戰此行不代表國民黨，也沒有代吳敦義傳話，黨中央與中共溝通順暢，無需第三方傳話。

連戰捷足先登 搶先吳習會

不過，由於放話人士特別釋出連戰確定登陸之後，曾指派前副主席林豐正向吳敦義說明，吳敦義則指示大陸事務部主任周繼祥協助，被解讀為黨中央不甘邊緣化，平添外界聯想空間。

原本連辦預計九日與中共同步宣布連戰十三日在北京會習近平，消息提前曝光後，連辦決定今天上午召開「連主席大陸參訪記者會」，由連辦發言人、前立委郭素春出面說明行程安排。

黨內人士則表示，連戰登陸，想要見誰都見得到，不需要黨中央來主導。

至於「連習會」是否為吳敦義無法登陸參加「國共論壇」並舉行「吳習會」，國共雙方高層互動的替代方案？這位人士指出，雖然「國共論壇」短期內不會舉辦，但連戰此行與「國共論壇」沒有關係，更不是代表國民黨。

這位人士還強調，「連習會」也沒有連戰代吳敦義傳話給習近平的意義，國民黨中央與中共一直密切連繫，雙方溝通沒有像民進黨「已讀不回」，不需要靠第三方傳話。

陸委會籲中國勿刻意政治操作

對於「連習會」將再登場，陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會表示，政府對兩岸交流立場一貫，各項交流應秉持對等尊嚴、相互尊重原則，並符合法令規範。他呼籲中國大陸正視兩岸現實，不應藉機刻意進行政治操作、分化對立，也期待台灣人士正視國家整體利益與社會觀感，充分反映台灣民意訴求，才有利兩岸良性互動的開展。連戰這次訪中，政府將持續關注，但迄今內政部移民署尚未接獲相關申請案。