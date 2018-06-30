蘇煥智 參選台南市長》黃偉哲：戒慎不恐懼 高思博：祝福

2018-06-30

〔記者萬于甄、邱灝唐／台南報導〕前台南縣長蘇煥智昨日宣布參選台南市長，為紛亂的選情再添變數，此舉等於民進黨的市長參選人黃偉哲同時面對泛綠蘇煥智及許忠信的同台競逐；泛藍則有國民黨的高思博及無黨籍的陳子敬。對此，各陣營看法不一，黃偉哲昨強調，依然是秉持著「嚴陣以待、戒慎不恐懼」的態度。

黃偉哲曾任職蘇煥智服務處

黃偉哲曾是蘇煥智服務處的副主任。黃偉哲表示，既然大家都有為市民服務的心，那麼就來一場君子之爭、不互相攻擊的選戰。不過，選戰中難免進行議題的攻防，尤其蘇有許多主張與民進黨不同，一旦選情激化難免會擦出火花。黃認為，每個人都有各自的政策或看法，只要不互相攻擊都屬正面，他未來不會去貶抑蘇的想法，若受到對方攻擊也會以和善的心應對。

至於老長官為何想參選台南市長？黃坦言並不清楚對方的想法，也很難揣測別人的心理，但他印象中的蘇煥智，是一位對部屬不厭其煩地教導、很努力優秀的長官。

不過，聽聞蘇煥智將參選台南市長，部分民進黨台南市議員及參選人立刻發聲明，勸諫蘇別造成泛綠分裂。黃偉哲也坦言，越多人選確實會分散選票，但任何一位參選人會對選情造成何種影響都很難評估，他也不會用感覺來論斷，而是等到最新民調出爐後，再用數據來討論。

國民黨台南市長參選人高思博回應，蘇煥智與他是台大法律系的學長學弟，一直都有交情，也曾交換對市政的看法，對蘇的參選予以祝福，只是擔心蘇現在的想法不見容於當權派，很可能受攻擊。

許忠信：市民多一個選擇

無黨籍參選人許忠信表示樂觀其成，多一人參選也讓市民有多一個選擇，但他認為蘇煥智與黃偉哲都被歸類和新潮流系有淵源，兩人票源恐重疊，對黃的影響較大，對自己的選情影響應不大。

同樣是蘇煥智舊部屬的無黨籍參選人陳子敬則說，他曾在台南縣擔任兩年警察局長，對蘇的印象就是認真且用心，自己也曾經在晚上十點被找去開會，他對蘇願回來投入選戰大表歡迎。無黨籍的林義豐到記者截稿為止未回電，無法得知回應。