新關稅將生效 美企大老扮調人 促美中重啟談判

2018-06-29

〔編譯楊芙宜、羅綺／綜合報導〕美國總統川普決策再度髮夾彎，放棄只對中國制定更嚴格的投資限制措施，轉向推動國會修法，透過強化國安審查來阻擋中資收購敏感技術及科技公司；華爾街日報引述消息人士透露，除了川普提保留意見外，曾擔任高盛總裁的前財長鮑爾森、黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）等商界領袖扮演美中秘密管道及調人，正力促雙邊重新展開談判。

報導指出，隨著七月六日美國對中國三四○億美元商品新關稅的生效日期迫近，知名美企主管正試圖為美國財長努勤和中國經濟特使劉鶴之間展開新談判來鋪路；例如努勤的高盛集團前老闆鮑爾森經常和劉鶴見面，蘇世民也扮演兩國政府間的秘密溝通管道。

美國聯邦眾議院本週通過「外國投資風險審查現代化法案」（FIRRMA），將強化美國外來投資委員會（CFIUS）的職權，加強審查、甚至阻止可能威脅國家安全的投資。川普週三聲明不特別點名中國，努勤亦表示，將以與對待他國相同的方式對待中國。

華府智庫戰略暨國際研究中心中國貿易專家甘思德（Scott Kennedy）分析，華府官員前後釋出訊號相互矛盾，等於向中國表明仍有機會可迫使川普政府放棄強硬立場。

美鋼協控告川普鋼鋁稅違憲

另一方面，美國總統川普的關稅政策面臨法律挑戰，美國國際鋼鐵協會（AIIS）向美國國際貿易法院（CIT）提告，控訴川普以國安為由，採用「一九六二年貿易擴展法」二三二條款對進口鋼鋁分別課徵二十五％及十％的關稅，違反權力分立原則及憲法保護的制衡機制。

彭博報導，美國最大釘子生產商「中部大陸釘子公司」（Mid-Continent Nail plant）在川普提高鋼鐵進口關稅後成本上升，訂單也驟減五十％，因而裁掉近八分之一的員工，該公司發言人稱「公司正處於瀕臨滅絕的邊緣」。