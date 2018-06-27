柯酸蔡：力量不夠 大小聲會被笑 議員：講給國台辦聽

2018-06-27

〔記者郭安家、蔡亞樺、鍾泓良／台北報導〕總統蔡英文呼籲全球制約中國，但台北市長柯文哲昨天反酸，力量不夠，跟人家大聲小聲，「只是會被人家笑而已。」多位國民黨、民進黨台北市議員昨一致認為，接近年底投票，柯的發言是講給中共國台辦聽的，也在討好藍營、統派選民；民進黨議員更痛批柯唱衰自己國家、對民主自由不屑一顧。

為連任幫中共教訓蔡英文

民進黨台北市議員簡舒培表示，今總統抗議中國，首都市長沒有同仇敵愾，還幫國台辦酸總統，根本是「與國台辦一家親」。她說，從冰島卅三萬人口踢進世界盃，就可知只要團結一致，台灣也有贏人之處，不該唱衰自己國家。

民進黨台北市議員王世堅也認為，柯文哲此言是講給中共聽、幫中共教訓蔡英文，討好藍營統派選民，只為了連任不擇手段，實則沒國家主權觀念；如照柯的邏輯，小國就不用談民主，也不該存在？

姚辦：應團結一致對外

國民黨台北市議員陳永德指出，蔡英文任內被中國打壓、邦交國斷交，蔡以總統高度不講這話不行、是憋太久、也是宣示呼籲作用；但柯所言不得體，「國家實力不需你（柯）去講」，該發言當然在爭取藍營選民好感。

民進黨台北市長參選人姚文智競選團隊執行總幹事阮昭雄受訪表示，面對詭譎的國際情勢，應該要一致對外，柯市長不該再像過去一味攻擊中央政府。

丁：蔡沒必要做反中急先鋒

國民黨台北市長參選人丁守中受訪時未就柯文哲發言作評論，但認為蔡英文做為全球反中的急先鋒，是完全沒有必要的。丁分析，台灣做為反中急先鋒未必會得到國際支持，「到時候我們自曝其短，會造成台灣在國際上孤立無援。」他說，蔡英文昧於國際實情，蓄意與中國對抗，會置台灣人民於危險境界。