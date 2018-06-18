中迫企業「姓黨」 台商︰老闆、書記聽誰的

2018-06-18

證監會要求上市公司設共產黨組織

企業敢怒不敢言

〔編譯盧永山、記者羅倩宜／綜合報導〕中國證監會日前公布新修訂的「上市公司治理準則」草案，首度要求上市公司須設立共產黨組織，進一步強化「企業姓黨」政策，且再次強調國有控股上市公司要「把黨建工作有關要求寫入公司章程」；商總理事長賴正鎰坦言，大型台商早設有黨組織，目的是找人幫忙排解疑難雜症；台灣上市櫃公司協會認為，人在屋簷下、入境也只能隨俗，只是若以後越管越多，「是要聽老闆還是聽書記的？」

台商早設黨組織 以排除疑難雜症

賴正鎰表示，中國十三億人口，黨員數約九千萬，大部分是在機關或國企，民企或外企徵人，徵到黨員機率不高；台商若成立黨支部，多數是以「解決疑難雜症」為出發點。

上市櫃公司協會指出，中國以黨領政，在國企裡黨的位階大於管理職，但在台商等外企裡，較希望黨組織是社團概念，只要不影響營運，也只能視為「入境隨俗」來配合。

某工總常務理事坦言，台商在中國被視為「特殊的內資企業群體」，歐美外商可抗拒，但台商多只能照辦；各地台商聯合會，幹部表面上是選舉產生，實則都經過地方黨部「協調」，台企聯除了會長、副會長要經國台辦核可，秘書長一職更是由退休的國台辦局長級官員擔任，有點像早年國民黨威權統治時的台灣。

旅居美國的中國經濟學者何清漣形容：「狗狗喜歡撒尿劃地盤，共產黨喜歡到處建個黨支部，大概跟狗狗的意願差不多」。她指出，共產黨過去管理經濟的經驗是，管得越多越糟糕，幾乎是一管就死、一放就亂，這幾年共產黨對經濟管得很多，效果如何，執政者應該心知肚明；但這可能也是共產黨的政治邏輯使然，越是有危機越要管理，越管就越差，越差就越要管，形成一種惡性循環。

管越多越糟 中國學者批惡性循環

旅美的前北大經濟學教授夏業良認為，習近平上台後一直在強化意識形態，目的就是讓黨領導一切，讓黨的領導人擁有實權，甚至有最終的裁判權、控制權，「企業經理人反倒成了為他打工的」。

他說，習近平在意識形態上想推行已故領導人毛澤東時代的一些做法，又想維持中國經濟現狀，把國有企業做大，讓這些國企的利益都能被國家控制，私人企業最後會被擠壓，中國最富有活力的部分就會死亡、或者逃亡。