文大宿舍爭議》批牽拖！ 蘇辦：侯友宜麻木不仁

2018-06-16

〔記者賴筱桐、蕭婷方／綜合報導〕針對國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦的文化大學宿舍爭議案，民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞昨天表示，侯友宜沒有正面說清楚，只是不斷推給妻子、岳家及文化大學，已從「為富不仁」變成「麻木不仁」，這難道這就是侯主張的「安居樂業」？

質疑侯推給妻子 從未說清楚

黃韋鈞指出，侯友宜的好友、前警察大學教授葉毓蘭曾公開受訪表示，「侯友宜主導文大學生宿舍興建」，另據資料顯示，有好幾塊地是侯友宜婚後才陸續購得，負責興建的「友友投資公司」，更以侯友宜名字中間的一字為名，這樣還能把責任推給妻子、岳家及文化大學？此外，新北市政府副秘書長邱敬斌、城鄉發展局副局長汪禮國到台北市政府找都發、建管官員「討論」文大宿舍一事，侯友宜都未正面回應，一律以不知道、不清楚搪塞。

黃韋鈞說，文大宿舍違規使用與否，不是侯友宜及律師說了算，侯友宜讓文化大學簽下每年漲幅五％、長達十五年的不平等租約，已經不是「為富不仁」而已，他事後的回應，更是「麻木不仁」，這難道就是侯友宜主張的「安居樂業」？

台北市議員李慶元也指出，侯友宜夫婦自行出租大群館，每年含管理、運銷獲利僅七百多萬元，卻以雙倍價格租給文大，第一年租金就一千五百萬元，合約還載明每年調漲五％租金，至今年已達二千多萬元，累計至租約到期的二○二六年就達三千萬元，十五年下來侯友宜夫婦光是租金就獲利超過三億二千萬元。

李慶元批，文化大學為減少大群館租金損失，二○一二年把兩人房規劃成四人房，五坪住四人，平均一個學生只分得一．二五坪，約只有住宅法規範每人最小居住面積二．一坪的一半，學生「蝸居」成「蟻居」，宿舍費還連年調漲，侯友宜夫婦根本罔顧青年居住正義。