2391人開智慧 創世界紀錄

2018-06-15

〔記者邱芷柔／報導〕屏東美和科大昨攜手東港東隆宮、內埔天后宮與昌黎祠三座百年老廟，舉辦「千人開智慧」活動並申請世界紀錄認證，有來自幼兒園學童到碩士生的學生們熱情參與，並由教師們以硃砂筆輕點學子的天靈蓋、額頭、臥蠶開智慧；來自香港的「世界紀錄協會」認證官吳華江當場宣布認證結果，共有2391名學子參加，成功創下世界紀錄。

開智慧儀式結束後，學生須吃掉主辦單位準備的「香蕉」，象徵與倉頡、孔子、孟子智慧「相交流」；象徵勤學、聰明、勝算的芹菜、蔥段及蒜頭，則可帶回家入菜。