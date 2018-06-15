勞諮會共識 媒體出國採訪鬆綁7休1

2018-06-15

〔記者李雅雯／台北報導〕勞動部昨召開勞動基準諮詢會，針對十行業是否鬆綁七休一進行討論；諮詢委員對媒體業國外採訪和船舶、船務、貨櫃、海運因應天候海象時適用鬆綁七休一有共識；屠宰業在「性質特殊」上是否適用則是意見分歧。

勞基法新制三月上路，昨是第二波送案討論例外彈性適用名單。勞動部表示，哪些行業別是彈性例外適用對象，內部討論再釋出預告。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）及文化部以 「性質特殊」提出新聞出版、雜誌期刊出版和廣播電視業在國外採訪時可排除七休一。因過往函釋就曾讓媒體國外工作可排除七休一原則，且國外採訪發生頻率少，加上路線專長考量，派出兩組人現場換手不切實際，且有媒體工會代表贊成，因此媒體業國外採訪時可適用例外彈性已有共識。

另交通部以「性質特殊」作為申請型態，其中包括因應船艦或歲修執行職務、因應天候海象或船舶貨運作業、勞工在國外執行職務。勞動部表示，因天候海象多變，容易讓港口貨運裝卸等受影響，諮詢委員多認同船舶運送、船務代理、貨櫃集散站經營、船舶貨物裝卸承攬、船舶理貨、海運承攬等行業有理由適用例外彈性。

農委會提出屠宰業在「狀況特殊」，如因應動物防疫和畜禽產銷調節時適用鬆綁七休一，諮詢委員普遍認同；但在「性質特殊」意見分歧。贊成者指屠宰業具備高專業性，非有替代人力可協助，故可鬆綁；反方則認為，屠宰業專業人力有限，更需要固定休假，不該開放例外彈性。