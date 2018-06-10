技職體系吃香 教育價值觀翻轉

2018-06-10

黃昆輝基金會調查 近9成民眾認一技之長勝擁萬貫家財

〔記者簡惠茹／台北報導〕小孩該選讀普通大學還是科大？黃昆輝教授教育基金會昨天公布最新「國人的教育價值觀」民調，如果同時有機會選擇普通大學或科技大學，近五成民眾會為小孩選擇科大，將近九成民眾認為學得一技之長比擁有萬貫家財重要。

國人教育觀 影響政策推動與辦學

基金會董事長黃昆輝說，政府政策推動與學校辦學，受到國人教育價值觀很大的影響，因此進行「國人的教育價值觀」民調，提供教育行政機關和學校參考。民調於今年五月進行，針對全國各縣市年滿二十歲民眾抽樣，完成有效樣本一○六八人。

民調小組召集人郭生玉說，調查結果發現技職教育受到家長喜愛，希望利用這次民調結果當作助力，改進現在教育。

技職教育受肯定 選科大比大學多

民調小組委員馮清皇指出，詢問受訪者孩子高中職畢業後，如果同時有普通大學或科技大學（技術學院）入學機會，四十九．三％的受訪民眾會為小孩選擇科技大學，僅有十八．三％選普通大學。

近5成家長會為孩子選讀科大

另外，受訪民眾對於學得一技之長比擁有萬貫家財重要的說法，有八十七％表示同意，只有八．一％表示不同意，經過交叉分析，其中學歷越高的民眾，贊同比率越高，高達九十．一％。

7成選國中 會挑五育均衡發展

而在選擇國中教育類型時，馮清皇說，有超過七成的民眾會優先為小孩選擇重視五育均衡發展的國中，僅約一成會選擇重視升學考試的國中；受訪民眾較不擔心「考試領導教學」造成「教學正常化」的不良影響，只有三成認為會有不良影響，四成民眾認為不會有不良影響；超過六成受訪者不喜歡把孩子交給考試較多的老師來教。

基金會問卷設計以家長為孩子選擇的角度設計題目，馮清皇解釋是藉此探討國人對於教育價值觀的看法，未來可以高中生或大學生角度來設計問卷，了解學生的想法。