2018-06-09

官員：讓國人出國 有尊嚴地走出去

〔記者李欣芳／台北報導〕繼台美兩國去年十一月一日互惠使用自動通關系統後，據透露，經多方交涉以及行政院各相關部會的跨部會安全評估，我國與南韓將在本月底正式互惠啟用自動通關系統；而在今年底之前，將新增另外兩個國家啟用自動通關系統。至於澳洲去年十一月六日宣布開放台灣旅客自動通關，我政府也將對澳洲開放自動通關系統。

知情官員表示，南韓、美國、澳洲等國家啟動機場自動查驗通關系統，將使台灣民眾出國時，不再需要排隊通關並經當地移民官的查驗，可以有尊嚴地走出去！

縮短台客通關時間 對南韓也是商機

有關開放機場自動查驗通關系統，官員說，涉及與他國的協商，同時也要避免中國的打壓，因此政府相關單位都是低調進行交涉，因為動作如果過大，中國會跳腳，反而會從中干預。

據悉，內政部移民署經邀集相關部會評估後，認為在國家安全與社會治安等方面沒有疑慮，台韓互惠使用自動通關系統是可行的。

由於台灣旅客每年前往南韓旅遊的人數不少，台灣與南韓互惠啟用自動通關系統後，將能縮短台灣旅客前往南韓通關的時間，對南韓也是個商機。

澳洲去年對我開放 我也將互惠實施

官員表示，台韓互惠使用自動通關系統，本月底就會正式啟用，屆時在桃園機場的啟用儀式會有好消息。而由於澳洲去年十一月六日宣布開放台灣旅客自動通關，我政府也將對澳洲開放自動通關系統，實施日期將由內政部決定。

台灣與美國民眾自去年十一月一日起，可互相使用對方機場的自動查驗通關系統，國人經過申請核准後，入出境美國將不再需要排隊通關程序，可節省許多等候時間，而具有「全球入境計畫（Global Entry Program）」會員的美國公民，在入出境我國時，也可互惠使用我國「自動查驗通關系統（e-Gate）」。