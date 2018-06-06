雙首長接班 背後有軍師

2018-06-06

劉德音接任董事長

魏哲家為總裁及副董

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭台積電昨改選董事並召開新任董事會，推舉劉德音為新任董事長、魏哲家為總裁及副董事長，創辦台積電以來一直擔任董事長的張忠謀「裸退」，台積電雙首長接班結合董事會的公司治理時代，正式展開。

曾繁城任董事 幕後壓陣

此外，與張忠謀共創台積電，被張譽為三十年來「最佳戰友，功績一小時也講不完」的曾繁城，昨也卸任副董事長，僅任董事。業界指出，劉、魏都是曾找進來的人才，經營團隊成員很多是他的子弟兵，任董事算是「半退休」、有在幕後協助壓陣的意味，時機成熟也可望跟進裸退。

台積電選出九席董事，全為上屆留任，分別為劉德音、陳美伶（行政院國發基金代表）、魏哲家、曾繁城、彼得‧邦菲爵士（Sir Peter L. Bonfield）、施振榮、陳國慈、麥克‧史賓林特（Michael R. Splinter）、湯馬斯‧延吉布斯（Thomas J. Engibous）；後五席為獨立董事。

新任董事長劉德音是虔誠基督徒，一九五四年出生，擁有加州柏克萊大學電機博士學位，曾在英特爾與AT&T貝爾實驗室工作；一九九三年加入台積電，從基層經理被拔擢擔任合併的世大總經理職，台積電第一座十二吋廠也是他一手負責，被視為非常沉穩的接班人。

魏哲家為美國耶魯大學電機工程博士，一九五三年出生，個性幽默、開朗，遇到問題總能四兩撥千斤化解；曾任新加坡特許半導體資深副總經理，二十年前加入台積電，陸續掌管八吋廠、主流技術事業群、業務發展部門等，直到二○一二年出任共同營運長，才浮出檯面。

張忠謀曾評論，劉德音對問題總想得很透徹、很謹慎，適合擔任董事長；魏哲家擅長做決定，反應速度很快，比較適任總裁。