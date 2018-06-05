飛官吳彥霆殉職 》5年前跳傘逃生 這次…沒等到奇蹟

2018-06-05

〔記者江志雄、王錦義／綜合報導〕少校飛官吳彥霆昨天執行任務不幸殉職，二○一三年五月十五日，吳員在空軍嘉義基地駕駛F-16單座戰機執行例行換訓課目，也曾因機件故障墜落高屏外海，吳緊急跳傘逃過一劫，不料昨天再遇上死劫，軍中同事聽到都感到相當不捨。

吳彥霆母親：

兒子從小就想當飛官

吳彥霆母親是宜蘭縣三星鄉人，出身地方大家族，家族成員有人擔任鄉民代表、有人任縣府局處副處長，父親從藥廠退休。吳家除吳彥霆，還有個小兒子在讀書，一家人原本住在台北，二○一三年舉家搬回宜蘭定居，吳母在國中擔任家政科代課老師，四年前，吳彥霆在冬山鄉買三層樓透天厝給父母居住。

吳彥霆平時住在花蓮官舍，休假時才會偕同妻子返家探視雙親，在鄰居眼中是個孝順的小孩。吳母昨天下午接獲噩耗，隨即與丈夫趕往花蓮空軍基地。她接受電話訪問時說，彥霆小時候就讀台北國語實小、南門國中，因視力好、體格佳，被同學戲稱為「稀有動物」，當飛官是他從小志願，兒子服役後，飛行成績一向都很好。

吳家鄰居呂先生說，吳彥霆逢年過節返家，對父母很孝順，碰到鄰居也會親切打招呼，為人客氣，與左鄰右舍互動佳，沒想到竟會發生憾事。

吳彥霆的同事則說，五年前那次意外，彥霆以彈跳方式，拉開降落傘落海；駕駛座下方的救生艇落海後，立即充氣，彥霆隨即爬上救生艇獲救，想不到這次卻再也見不到好同事了。