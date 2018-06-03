楊念祖︰台灣處在美印太戰略雷達螢幕

2018-06-03

新加坡安全會議 楊念祖出席

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕美國國防部長馬提斯在新加坡出席亞洲年度最具規模的安全會議「香格里拉對話」時連嗆中國，不僅強調美軍會繼續在印太地區留下來，還說美國與台灣會有防禦軍備上的合作。台灣與會學者之一、前國防部長楊念祖表示，馬提斯清楚說明台灣處在美國印太戰略的「雷達螢幕」，台灣已清楚成為美國印太戰略的一環。

美重申安全承諾 我表示感謝

對於馬提斯強調美國仍堅定承諾與台灣合作，依據台灣關係法，提供必要與防衛相關的設施，維持自我防衛。總統府及外交部均表示，馬提斯連續兩年在「香格里拉對話」重申美國在台灣關係法下對台灣的安全承諾，並且反對任何片面改變現狀的行為，充分展現對區域情勢變化及台灣安全的重視，我方對此表示歡迎與感謝。

楊念祖認為，馬提斯的觀點凸顯兩個重要意義。這是台灣首度身處美國印太戰略的「雷達螢幕」，「這是過去沒有的事情」，台灣已很清楚成為美國印太戰略中的一環。他並指出，美國要和台灣加強自我防衛的合作，並基於台灣關係法，強化美國與台灣的軍事互動。

楊念祖說，馬提斯雖提到要加強進行與台灣的原則性合作，但細節部分要繼續去談。台灣究竟在印太戰略角色中扮演什麼功能，恐怕是下一步美國要與台灣慎重討論之處。

羅致政：印太戰略 圍堵中國

民進黨立委羅致政受訪時分析，馬提斯談話凸顯台灣在印太戰略中扮演的重要角色，美國了解台灣一旦被劃入中國勢力範圍，印太戰略就會失敗，因此強調美方將持續協助台灣自我防衛；羅也說，印太戰略背後的核心是圍堵中國崛起，「與台灣的核心目標一致」，台灣應善加利用此契機，加入印太戰略。