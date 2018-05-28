台灣溫室氣體排放呈下降趨勢

2018-05-28

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣溫室氣體排放在二○○七年時達到最高峰的二億七六九九萬二千公噸，之後隨著能源結構改變而緩步往下，環保署最新年報統計，在二○一五年已下降到二億六三一三萬八千公噸，人均二氧化碳排放量也從十一．二公噸降到十．九公噸；環保署指出，整體而言台灣溫室氣體排放目前呈往下趨勢，未來將再採先緩後加速的步驟推動減碳。

人均二氧化碳排放也下降

環保署公布「二○一七年中華民國國家溫室氣體清冊報告」顯示，溫室氣體排放以二氧化碳（CO2）為最大宗、占比逾九成五。但總體來說，台灣總溫室氣體排放量隨經濟發展，從一九九○年一路上升，二○○七年達高峰二億七六九九萬二千公噸，而後出現下降，二○一五年降到二億六三○○多萬公噸，也比前一年降○．五六％。

人均二氧化碳排放亦現降幅，二○○七年人均排放量十一．二公噸，二○一五年降至十．九公噸。

燃煤占比減少 燃氣增加

環保署環管處解釋，過去上升主因在於能源使用增加，以發電為例，燃煤占比從二○○七年逾五成三，二○一六年降到四成五，另一方面燃氣佔比則從二○○七年未達一成九，升到逾三成二，能源組合改變，溫室氣體排放量也從上升進入持平，並開始往下。

二○三○年目標減量20％

環管處長袁紹英表示，未來政府會對能源配比做更有效調整，也將要求工廠、車輛更有效減碳，排放量定會再降，環保署去年底提出第一期溫室氣體階段管制目標，設定二○二○年排放較二○○五年減量二％，且會採先緩後加速減排，目標二○三○年減量廿％。