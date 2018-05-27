文金二會板門店 川金會似復活

2018-05-27

〔編譯魏國金、茅毅／綜合外電報導〕南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩廿六日下午在事先毫無預告下，於板門店北韓轄區的統一閣舉行二度會談。會談結束後南韓總統府青瓦台發表聲明，指兩韓領袖會面兩小時，雙方論及如何落實上月共同發表的「板門店宣言」，並確保有個成功的川金會。這是繼美國總統川普廿五日改口說，華府與平壤已針對恢復六月十二日的新加坡峰會進行「建設性談話」後，最新顯示川金會似已復活的跡象。

青瓦台：確保川金會成功

青瓦台首席秘書尹永燦表示，二次峰會的內容將由文在寅於廿七日上午十時（台灣時間上午九時）對外說明，當天的會談只有南韓國家情報院院長徐薰陪同參加。當文的座車越過板門店軍事分界線抵達統一閣時，金正恩的胞妹、北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正親自迎接。北韓方面是由勞動黨中央副委員長金英哲陪同金正恩出席。

青瓦台公布的照片顯示，文金二人除了握手、座談，金還在文離去時給予他熱情擁抱。四月二十七日的文金會是在板門店南韓轄區的和平之家舉行，當時曾有電視現場轉播，這次的文金二會卻是在高度保密情況下舉行。

川普廿五日稍後曾再度暗示川金會可能起死回生，當日晚間他推文說：「我們對於恢復峰會進行非常建設性的談話，如果峰會真的舉行，可能維持原訂六月十二日在新加坡登場，若有必要，則將延至該日以後。」青瓦台廿六日回應說，美國與北韓沒有中止對話是「幸運的」發展。

白宮先遣團隊 赴星籌備

據網路媒體「政客」（Politico）報導，包括白宮副幕僚長哈金、副國安顧問瑞卡德爾以及總統特別助理克利夫頓等三十人組成的「先遣團」依原計畫將於廿七日啟程，廿八日抵新加坡，預定與北韓官員共商川金會議程等前置事宜。

在川普宣布取消川金會後，近來措辭強硬的北韓卻出乎意料表示，願意隨時、不拘形式的與美國對話、化解問題。南韓智庫「統一研究院」資深分析師洪民說，在華府與平壤間當中間人的文在寅，很可能藉由二次文金會，確認金正恩與川普會面的意願，同時釐清金正恩在無核化進程中想要採取的措施。華府智庫「史汀生中心」研究分析師兼陶恩認為，文在寅能突然與金正恩見面，凸顯文、金兩人已建立「後門通道外交」，即透過兩韓間建立的秘密、非正式管道解決問題。