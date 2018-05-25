布吉納法索斷交// 總統：中國挑戰台灣底線 不再忍讓

2018-05-25

〔記者蘇永耀、彭琬馨／台北報導〕我在非洲友邦布吉納法索昨宣布與台灣斷交，蔡英文總統昨晚在總統府召開臨時記者會發表措辭強烈的談話，總統強調，中國一連串去我國主權化蠻橫作為已挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓」，只會更加堅定決心，繼續走向世界。

台布斷交 我剩18邦交國

台布斷交後，我國邦交國數量來到史上新低，僅剩十八國，蔡英文總統四月甫出訪的友邦史瓦帝尼成為我國在非洲僅存的唯一友邦。

蔡英文昨晚在行政院長賴清德、國安會秘書長李大維、總統府秘書長陳菊、外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通陪同下舉行記者會，總統通篇談話以「中國」稱呼對岸。

總統說，我們與布吉納法索正式斷交，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。這樣的不安是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。

中國打壓 激發國際反感

總統指出，中國的打壓，無論是軍機繞台、斷我邦交國、強迫國際企業更改我國名稱、杯葛台灣參與世衛組織在內的國際組織，甚至連其他國家民間的兒童繪畫活動，都遭到粗暴的政治干擾。「越是蠻橫的行為，越激發國際的反感」，也更強化他們對台灣的支持，這次我們在世衛大會得到有史以來最多國家的聲援，就是明顯例證。

總統強調，中國的打壓只會讓台灣與國際社會的夥伴關係更加緊密，我們絕不退縮，只會繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。

總統同時正告中國政府，這些作為無助於兩岸關係，無助於中國的國際形象，更無助於化解國際社會對中國的疑慮。

總統並說，面對台灣與國際社會在實質關係的進展，中國的打壓，是可以預期的。對於國際夥伴，長期以來在國際上持續深化與台灣的實質關係，我們由衷感謝，也會持續強化這種實質關係。

總統重申，台灣不會與中國進行金錢外交的競逐，但對堅定與台灣站在一起的友邦，台灣人民衷心的感謝，一定會全力幫助他們在各方面的發展。中國玩弄金錢外交，承諾巨額的金錢，向許多國家拉攏關係，已讓國際社會對中國的不當干預與缺乏誠信，有更深的不滿和疑慮。

蔡總統二○一六年五月上任以來，陸續有聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索與我國斷交，其中多明尼加五月一日宣布與中國建交，時隔廿三天後，布吉納法索也與我斷交。