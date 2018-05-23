國民黨苗栗爆內訌》「徐耀昌一個月內若不還我公道」劉政鴻嗆脫黨參選

2018-05-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆苗栗縣長選舉，國民黨已徵召縣長徐耀昌爭取連任，現卻傳出前任縣長劉政鴻有意回鍋參選！劉政鴻昨晚受訪表示，若徐耀昌於一個月內，不能針對縣府財政等問題，召開記者會澄清、說明，還他公道，他雖是忠貞黨員，但為了救苗栗，將不惜脫黨參選。

對劉政鴻恐回鍋參選一事，徐耀昌原本表示，劉是忠貞黨員，一切都會以國民黨的立場為考量；昨晚劉政鴻公開要求還公道，徐耀昌回覆，將與縣府團隊商討後，再做完整的回應。

劉政鴻說，他上任苗縣長時，縣府已負債二三八億元，卸任時，雖負債達六百多億元，但這些錢都是用在地方建設上，包括中山高增設銅鑼、頭屋交流道；苗栗縣三義鄉通往卓蘭鎮的「南橫公路」，苗栗「新中橫」泰安清安往八卦力道路，及即將完成的苗栗縣北橫公路。

劉政鴻說，他也推動免費教科書、國中小學免費營養午餐、課後輔導，讓家長無後顧之憂；但徐耀昌上任後，全數取消，增加家長負擔，也讓他無法接受「苦孩子，窮教育」的作法。

「沒有錢，就應該設法找錢，這是當政者應有積極作為！」劉政鴻說，像苗縣清淤砂石一年約有五億元進帳，而苗栗高鐵產專區的土地，也未見積極處分；他任內雖增加了四百多億元負債，但也幫政府賺了四百多億元稅收，只因財劃法的不公，才使得苗縣沒辦法分到這麼多。

劉政鴻說，去年黨中央徵召徐耀昌之前，就要求徐必須開記者會澄清苗栗縣財政問題，是財劃法不公平所造成，並向鄉親說明他的建樹，但至今徐都沒有做；如果徐於一個月內，不能針對縣府財政等問題，說明澄清，還他公道，他將不惜脫黨參選，若有幸當選，將會為苗栗鄉親贏回尊嚴，並於勝選後隔天，回復國民黨籍。

徐曾抱怨「抽屜打開都空空」

徐耀昌上任縣長後，曾抱怨縣府財政危機，「抽屜打開都空空」，縣政推行困難；劉反批「不會做就換人做」，雙方互有心結。為此，吳敦義曾多次到苗栗排解。徐獲黨中央徵召後，展開請益歷任縣長之旅，但至今仍未能與劉「約到見面」。