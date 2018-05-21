美兩黨議員批︰又被中國伎倆欺騙

2018-05-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中第二輪貿易談判落幕，雙方敲定一紙內容空洞、缺乏細節、又有執行難度的聯合聲明，引發美國兩黨國會議員及學界不滿。聯邦參議院共和黨籍議員盧比歐痛批，美國政府官員老是被中國的一貫「伎倆」欺騙；聯邦參議院民主黨領袖舒默也質疑，中國承諾短期大量採購美國商品，根本無法解決中國竊取或強迫美企移轉商業機密的根本問題。

據獲得這次談判簡報人士透露，中國根本不願依照美國要求、削減兩國貿易逆差二千億美元，僅承諾調降關稅、移除其他貿易障礙，來增加美國出口；中國也一直企圖用先前就宣布的調降汽車關稅等「小讓步」，讓川普政府可對外宣稱取得貿易談判的勝利。

聯邦參議院民主黨領袖舒默質疑，這項聲明缺乏具體細節，中國常要求美國公司交出技術及商業機密，才准許他們進入中國市場，中國僅短期大量採購美國商品，無法解決這個長期存在的問題。

聯邦參議院共和黨議員盧比歐在推文上痛批：「為什麼美國官員總是被中國的慣用伎倆所欺騙？白宮經濟顧問庫德洛還說，中國來的劉鶴是信奉市場經濟的人，竟然被劉的好口才所打動，如果美國還不清醒過來，開始把美中貿易問題當成國家安全事務層級，中國未來還會再次勝利。」

中國承諾要進口美國半導體等更多商品，也可能造成美國與南韓、台灣等盟國起摩擦，因這兩國也向中國大量出口半導體。康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）分析，這是一項非常有限、且暫時的協議，只是為了化解升高緊張，且中國似乎已打贏這場貿易戰，因中國可能透過擴大對美採購特定商品，加大美國與盟邦之間的摩擦，政經利益都入袋。

華府智庫戰略國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國專家強森（Chris Johnson）表示，儘管川普總統指示對中興通訊違反禁運和解協議裁罰案應網開一面，但官員多認為，拿中興交換中國不對美國農產品出口加徵關稅，並非談判重點，最重要的應該是中國是否在接下來後續協議，願承諾且實現解決其對外國投資的不公平限制，還有用國家力量扶植半導體等關鍵產業的不公平競爭行為。