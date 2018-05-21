視柯如敵vs.討厭藍綠

2018-05-21

記者邱燕玲／特稿

年底台北市長選戰由柯文哲、國民黨、民進黨三方對戰的態勢已成，國、民兩黨的支持者對柯文哲已無法接受，而柯的支持群則明顯厭惡藍綠，這場選戰已成為「視柯如敵」VS.「討厭藍綠」之爭。

民進黨秘書長洪耀福昨說：「選戰沒有什麼撕破臉，民進黨提自己人，不代表要跟柯文哲為敵，選戰其實並不是那麼廝殺。」與柯有交情、且原本就主張繼續合作的洪說出這番話，可以理解，但「視柯如仇」的基層可能就不這麼認為，畢竟選戰就是殺得你死我活，怎可能還留情分？何況柯從未留點情面給民進黨。

柯綠分手對支持者來說是絕不復合的，但洪耀福的說法，讓外界認為高層似乎仍保留未來與柯合作的可能，這話對未來將被提名的人而言，恐怕也難以接受，畢竟黨中央對其他縣市可就沒這麼溫情主義。

網紅「台客劇場」上週播出了柯文哲到天津街撿菸蒂的影片，只能說不得不佩服柯Ｐ搶攻年輕人選票的能力，比藍綠只會接受專訪、或做莫名的直播要強得多。同樣的事若由藍綠政治人物來做，恐只會被批為作秀，而柯Ｐ卻有此「豁免權」，背後正是「厭惡藍綠」的支持群眾在支撐。

不過，看了影片內容，仍不免想問：「台北市容不也是柯市長的責任嗎？」柯Ｐ若認為菸蒂問題嚴重，這幾年來拿出什麼對策沒有？這更是要檢驗一個市長的必要過程，不是只推給國民素質就可以。

至於「親柯人士」上週發表了「打柯等於倒英」、「蘇貞昌選情沒救了」等狂妄言論，看到者無不瞠目結舌，綠營支持者除了慶幸早看清柯文哲外，也看出柯對自己的選情並非如他自己所講的「神清氣爽」，他的焦慮早已外顯。而今國民黨已視柯如敵，民進黨基層雖也如此，但高層是否與基層同心，未來恐怕還得經過一番拉鋸。