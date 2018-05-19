印度越南設據點 新南向再奏捷

2018-05-19

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府的新南向政策再奏捷，據透露，我政府經與印度官方洽談，台灣與印度將合作設立綜合農業示範區，在印度種植當地的農作物，今年六月雙方技術團隊將進一步洽商細節，同時台灣也將與越南合作在胡志明市郊區設立一個高科技農業園區。新南向農業合作的重要策略目標之一，是台灣要扮演亞洲區域農業的領頭羊。

印度設農業示範區 下月細商

蔡政府力推新南向政策，台灣與印尼、印度都將合作設立綜合農業示範區，其中，蔡政府將在印尼成立第一個新南向國家的農業示範區。據悉，我政府近期將與印尼駐台代表處就雙方在印尼西爪哇靠近雅加達附近設立這個綜合農業示範區簽署正式合作文件，這個示範區初期有高達四百公頃種植水稻與養鴨，並規劃三年內種植面積擴及一千公頃。

我政府也將與印度合作設綜合農業示範區，兩國繼二○一六年簽署農業合作備忘錄後，將有進一步具體的合作；知情官員透露，印度官方已表達合作意願，雙方技術團隊將在六月份舉行磋商，印度的綜合農業示範區在今年底之前應會設立。

台越合作 建高科技農業園區

至於台灣與越南的農業合作也有進展，由於越南官方盼發展高科技農業，在半年前即向我政府提出盼雙方合作設立高科技農業園區，規模約卅公頃，尤其台灣蘭花產業獨霸全球，育種技術更是全世界領先。

農委會副主委陳吉仲表示，越南相中台灣蘭花產業技術，原本希望成立蘭花園區，不過台灣蘭花的輸出涉及品種權的保護，是我國的「旗艦產業」，越南駐台代表陳維海經參訪農委會的農業試驗所後，有意在越南設立的高科技農業園區，是盼朝台灣農試所的研發中心方向發展，因此台灣與越南合作設高科技農業園區要引進什麼，還要再談，但目前確實規劃要在越南設立這個園區。

知情官員表示，台灣發展與新南向國家的區域農業合作，策略上包括將新南向國家做為台灣「糧食備援基地」、增加彼此的貿易額避免台灣經貿過度依賴中國、將台灣當做亞洲區域農業的人才培養基地、台灣並將扮演亞洲區域農業的領頭羊，新南向的農業合作模式，將依當地國家的需求，合作方式有所不同，包括成立綜合農業示範區、合作設肥料廠，或者走高科技農業路線。