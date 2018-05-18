蔡英文執政兩週年總體檢》行政立法雙箭頭 實現改革承諾

2018-05-18

記者邱燕玲／特稿

蔡英文總統上台後，立院民進黨團配合政府施政願景，積極推動修法或立法，且是一案接著一案，宛如戰場，執政黨立委幾乎都喊「吃不消」，但為了實現改革的承諾，即使面對朝野衝突依舊，以及逐漸增加的執政包袱，依舊咬牙撐著，許多累積十幾年、推動過程困難重重的法案一一過關，雖然感慨萬千，但也深刻體會到理念在自己手中實現的美妙時刻。

對於改革，民進黨團走得比小英更前面，年金改革案就是實例。先前有關公教人員十八趴的決定，民進黨團就推翻年改會六年內退場的版本，改提兩年退場，就是要讓人民對改革有感。軍人年改行政院版草案的軍官俸率上限為九十％，但包括段宜康等部分立委認為太高，總召柯建銘也曾試圖說服小英調降，但未被接受，並派總統府秘書長陳菊到黨團大會壓陣。即使同為新潮流系，段也未買陳菊的帳，堅持要表決，只是這次驚險通過行政院版本，未再出現推翻政院版的情況。

小英仍需溝通 說服自家立委

除了年改案與婚姻平權法案，其餘法案民進黨多與政院、小英意見差不多。這兩年來，行政院與立法院的互動密切，關鍵在於兩任閣揆林全與賴清德，都深知要與民進黨團共同作戰，取得黨團信任與支持，以做為推動施政的後盾，因此政策推動前都需經過無數次的溝通，並與柯建銘維持高度互動與互信。例如林全推的前瞻條例、賴清德二休勞基法等。

對於小英要推動的政策，民進黨立委多是力挺，但黨團仍保有主導性，對於無法接受的法案內容，不會照單全收，畢竟自己在第一線要面對選民檢驗；因此小英對於立法院並非完全可以掌控，仍要透過說服、溝通，才能取得自家立委支持。

至於朝野互動，始終不見好轉跡象。國民黨雖有青壯派立委企圖走與過去不一樣的路，但過程中始終遭到深藍立委的牽制，導致經常推翻自己先前的決議，朝野協商也無人可以做主，致使立院仍經常上演藍綠對決的戲碼，只能任由民進黨多數決定立法院的方向。