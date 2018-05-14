中媒︰FII難一口吃成胖子

2018-05-14

想儘快在A股掛牌 應降低募資金額

〔記者卓怡君、高嘉和／綜合報導〕鴻海集團旗下的富士康工業互聯網（FII）在短短三十六日快速通過中國證監會審核，但卻拖了一百日才拿到上市批文，跑輸另一隻較晚通過審核的Ａ股獨角獸「藥明康德」；根據「券商中國」報導，募集資金過大、估值太高，是FII被市場懷疑難以快速取得批文的重要原因，FII想順利在Ａ股掛牌，應降低募資金額，以後再增發或發行債券，「想一口吃成個胖子、恐怕較難」；FII預計本週刊登正式招股文件，答案很快就揭曉。

鴻海在五月十一日下午突然召開重訊，宣布減資兩成，巧合的是，中國證監會在同日深夜十一時四十八分發布FII拿到批文；根據中媒報導，每週五證監會都會發布新股批文，但時間點多集中在晚間八時到九時間，FII批文來得「意外的晚」，也罕見未提募資金額。

根據中媒報導，近來Ａ股快速通關的獨角獸不只FII，還有「醫藥界阿里巴巴」的藥明康德、新能源汽車的寧德時代；其中寧德時代更以二十四天過審打敗三十六天的FII，「比光速還快」；但最後是藥明康德後來居上，主因藥明康德預計募集資金從五十七億餘人民幣縮水到二十一億餘元、投資項目也從十個減為四個。

另據彭博報導，自中國小米披露赴港股上市財務資料後，市場對小米最新估值已從一千億美元大砍到六至七百億美元；主因是去年下半年來，眾安在線、閱文集團、易鑫集團、雷蛇等多家中國獨角獸赴港IPO（新股首發），在市場瘋狂過後，不少股價已跌破發行價。

報導指出，若以FII先前招股說明書推算，預計申請募資二七二．五三億人民幣，對應其發行十九．六九億股，發行價約十三．八四人民幣，本益比約十七．一八倍，FII估值約二七三一億人民幣（約一．二五兆台幣）；這數字並不比鴻海上週五收盤市值一．四七兆元（本益比約十倍）高。

FII「胖過」鴻海？ 最快本週揭曉

但中國各大券商對FII估值差很大，從十五倍到四十多倍都有，落差可達三千億人民幣；FII能否「胖過」母公司鴻海，預計本週揭曉。