吳茂昆被控侵專利 北檢約談2人說明

2018-05-12

〔記者謝君臨、林曉雲／綜合報導〕教育部長吳茂昆遭國民黨質疑，任職東華大學校長期間，在美國成立師沛恩生技公司，以東華擁有專利的綬草研究去申請中國專利，疑違法竊占專利；台北地檢署日前就東華專利權問題，赴校取得相關事證，十日在第五辦公室（特偵組舊址）約談發明人之一翁慶豐、東華研發長翁若敏，釐清案情，兩人訊後均請回。

北檢於十日下午兩點，以證人身分約談「綬草萃取物及藥物應用相關應用」發明人之一、東華生命科學系暨生物技術研究所教授翁慶豐，他同時也是美國師沛恩股東之一，另約談東華現任研發長翁若敏，釐清相關案情。

同列發明人 翁慶豐：吳有實際參與

據悉，吳茂昆自清是發明人，非師沛恩負責人，但發明人要有技術上的實質參與，證明他對申請專利範圍的概念做出貢獻，檢方以此訊問翁慶豐、翁若敏。

翁慶豐提到，吳茂昆和團隊交流密切，也有實際參與，沒人說物理領域就不能研究藥草，科學沒有「領域的界線」；庭訊歷經五小時，直到晚間七點，兩人才獲請回離去。

北檢偵辦此案，比照調查管中閔被控違法赴中兼職案，對相關案情均三緘其口，僅低調表示「本件為團隊辦案」。

而有八萬多名教師會員的全國教師工會總聯合會昨天召開記者會，用反諷方式推動「新五恥」運動，質疑教育部長吳茂昆品德有問題，要吳下台。

全教總再批吳 教部：已數度澄清

全教總理事長張旭政抨擊，吳茂昆任職東華大學校長時被爆出「加薪百分百」、「請假自核無上限」、「私設公司兼職不違法」、「盜用學校專利不違法」等爭議。

教育部則重申，所有的質疑已數度澄清沒有違法問題，吳茂昆也表達願意和全教總面對面溝通誠意。